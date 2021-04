Gaia inizia la lettura dei contatori a Fivizzano

FIVIZZANO – È partito il giro di letture dei contatori dell’acqua da parte del gestore idrico Gaia S.p.A nel Comune di Fivizzano. Le letture, che interesseranno circa 5800 utenze, sono iniziate il 6 aprile e si concluderanno entro il 6 giugno. I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di Gaia sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia e nome. In caso di assenza dell’utente i tecnici lasciano un avviso cartaceo. La lettura avviene tramite il sistema della fotolettura, ovvero lo scatto di fotografie digitali del quadrante del contatore e della relativa matricola identificativa, con data e ora del rilievo e relative coordinate geografiche. Il sistema di fotolettura consente di arginare anche la minima percentuale di errori presenti nelle letture, nonché di documentare ed archiviare agevolmente i consumi dell’utente.

Da regolamento, il gestore è tenuto ad effettuare due giri di letture l’anno, ma anche l’utente può chiamare gratuitamente il numero 800-004200 e lasciare la lettura del proprio contatore, in qualsiasi periodo dell’anno. In alternativa è possibile anche fare l’autolettura via sms, inviando un sms al numero 3385009884 nel formato “codice lettura telefonico – spazio – lettura” (costo sms a seconda del proprio piano tariffario. Il codice di lettura telefonico di 16 cifre è riportato nella bolletta di Gaia, nella prima pagina). E’ possibile fare l’autolettura anche tramite l’App, scaricabile da iOS e Android. Nella prima pagina della bolletta è indicato il periodo migliore affinché l’autolettura sia valida fin dalla fatturazione successiva. L’autolettura consente di evitare l’addebito in bolletta di cifre in acconto, e di accorgersi per tempo di eventuali consumi anomali, ad esempio provocati da una perdita d’acqua occulta.

Gaia S.p.A. ricorda anche gli altri numeri verdi: per la consulenza agli utenti il numero 800-223377, gratuito da fisso e da mobile, e il numero verde 800-234567 per emergenze e guasti. Per chi volesse prenotare un appuntamento allo sportello, Gaia ha da pochi giorni lanciato un nuovo servizio: la prenotazione on line tramite agenda condivisa. E’ possibile accedere al servizio al link: https://prenotazione.gaia-spa.it/booking/ oppure tramite app di Gaia disponibile per smartphone su piattaforma Android e iOS. Invitiamo inoltre gli utenti a seguirci anche sui social (facebook, twitter, instagram, linkedin e youtube), costantemente aggiornati con informazioni utili e guide pratiche.