Gaia: adesso l’appuntamento si prenota in sicurezza. Ecco come

MASSA-CARRARA – Un nuovo calendario interattivo, sincronizzato con le agende dei consulenti di Gaia Spa, per prenotare un appuntamento allo sportello in totale sicurezza: il Gestore idrico ha lanciato un applicativo, da oggi disponibile on line sul sito web istituzionale www.gaia-spa.it, che in maniera facile e intuitiva, semplifica e velocizza il processo di prenotazione della consulenza. Il nuovo servizio è disponibile anche da smartphone tramite App di Gaia, piattaforme iOS (tra qualche giorno) e Android (già attivo): per chi ha già installato la app sarà necessario effettuare un aggiornamento.

“Gaia ha potenziato già da un anno i propri servizi di assistenza on line. La pandemia ci ha, in breve tempo, presentato la necessità di attuare una rivoluzione nel sistema di assistenza da remoto, rendendolo il principale canale di comunicazione con gli utenti. Da marzo 2020 a marzo 2021, solo tramite telefono abbiamo ricevuto ben 125 mila chiamate al numero di consulenza, attraverso il quale abbiamo svolto tutte le pratiche. Oggi proseguiamo il nostro percorso di semplificazione della relazione con gli utenti, fornendo uno strumento in più. L’appuntamento in sede, che deve svolgersi secondo le procedure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente, potrà essere gestito direttamente dall’utente finale, e la programmazione dell’agenda ci consentirà di prevenire qualsiasi tipo di assembramento.” ha dichiarato il presidente di GAIA Vincenzo Colle. “Per chi non ha dimestichezza con i nuovi strumenti informatici resta sottinteso la possibilità di chiamare sempre il numero verde, i nostri consulenti sono a disposizione.”

Come funziona la prenotazione – Il nuovo servizio, attivo 24 ore al giorno, permette all’utente di selezionare direttamente dal proprio computer o dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) lo sportello territoriale in cui preferisce recarsi. Una volta indicato lo sportello prescelto, l’utente avrà accesso a un’agenda condivisa con i consulenti di Gaia e potrà immediatamente selezionare il giorno e la fascia oraria più congeniale tra quelle disponibili. A questo punto basterà inserire i dati personali richiesti, che saranno trattati in modo sicuro e utilizzati al solo fine di processare la richiesta, seguire le indicazioni fornite e la prenotazione sarà velocemente confermata. Il sistema invierà in automatico una e-mail all’indirizzo indicato dall’utente (o, su richiesta, un sms gratuito al numero di telefono inserito), in cui saranno riepilogati data, ora e sede dell’appuntamento. Attraverso il portale l’utente ha anche la possibilità di spostare o disdire un appuntamento precedentemente fissato.

Il nuovo sistema di prenotazione online di Gaia è orientato a favorire un’attenta programmazione degli accessi presso gli sportelli territoriali, nell’ottica di evitare code e assembramenti. I consulenti di Gaia potranno contattare l’utente prima della data dell’appuntamento per valutare la richiesta pervenuta e procedere, se possibile, alla risoluzione della pratica da remoto, evitando all’utente l’onere di doversi recare fisicamente presso lo sportello. Gli utenti che non utilizzano mezzi tecnologici potranno comunque prenotare il proprio appuntamento allo sportello chiamando l’800-223377, il numero verde gratuito di Gaia per la consulenza.