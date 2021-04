CARRARA – Avis Carrara augura «una felice Pasqua a tutti i suoi donatori e non, a tutti i propri volontari e a tutto il personale del Centro Trasfusionale del Noa. Si ringrazia la primaria, la dottoressa Anna Baldi, i dottori, il personale infermieristico e del laboratorio di analisi, per il lavoro svolto durante il periodo difficile che stiamo attraversando. Avis Carrara resta disponibile per informazioni alla donazione e per prenotazioni, al numero 393 1781555».