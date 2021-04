MASSA – È una situazione di relativa calma quella che stanno vivendo in queste settimane gli operatori dell’Ospedale Apuane impegnati sul fronte covid. Nonostante infatti la circolazione del virus nella provincia apuana non accenni a diminuire, i numeri relativi ai posti letto sono sostanzialmente stabili. A fare il punto sul Noa, contattato da La Voce Apuana, è il direttore dell’ospedale Giuliano Biselli. “La situazione da diverse settimane è piuttosto tranquilla. Abbiamo qualche letto vuoto, compresi alcuni di terapia intensiva, che possiamo destinare anche all’accoglienza di pazienti delle zone più colpite dell’area vasta, tra cui Lucca e Livorno. In realtà abbiamo già iniziato ad ospitarli, e lo facciamo volentieri perché sappiamo cosa significa affrontare un momento di emergenza. A marzo 2020, in fondo, siamo stati tra i primi ad affrontare questa sfida”.

Per quel che riguarda i numeri, in questo momento sono 12 i ricoverati nel “livello 1” (che comprende terapia intensiva e subintensiva). 58, invece, secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino dell’Asl, i ricoverati totali. “Abbiamo ancora a disposizione delle espansioni che avevamo già previsto – fa sapere Biselli -, speriamo di continuare a dare un supporto anche agli altri perché, ripeto, sappiamo cosa vuol dire avere bisogno”.

Una fonte importante di alleggerimento della pressione sul Noa, secondo il direttore dell’ospedale, è rappresentata dalla cure intermedie ospitate dal vecchio ospedale di Massa, dove al momento vi sono 47 posti letto occupati. “Devo dire che questa fase è stata gestita molto bene, sia a livello di pronto soccorso che di cure intermedie. Il primo ha fatto un ottimo filtro, le seconde hanno ricevuto moltissimi pazienti direttamente dal pronto soccorso. Il loro contributo è prezioso e ci permette di operare in un contesto di calma. L’esperienza ci insegna comunque a rimanere prudenti, perché la situazione può sempre cambiare da un momento all’altro”.