Pasqua, regalare un sorriso a persone bisognose. L’iniziativa di Fondazione Ant

MASSA – Nel periodo pasquale Fondazione Ant offre la possibilità di regalare un sorriso a persone bisognose del territorio e contemporaneamente sostenere l’assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore. L’agenzia Allianz di Gildo Berti di Massa insieme all’associazione sportiva Dottori Commercialisti di Massa-Carrara hanno infatti scelto di donare le uova di Pasqua Ant alle mamme del centro antiviolenza di Carrara Cif, regalando ai loro piccoli un momento speciale di sorpresa e gioia.

La delegata Ant di Massa, Carrara e Lucca Maria Grazia Menconi ha espresso la sua gratitudine verso chi ha a cuore i bisogni dei meno fortunati: «Questa importante sinergia con le realtà del nostro territorio ci permetterà di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio anche tutte le persone che sceglieranno di donare le uova di Ant ai più bisognosi. Credo fermamente che in questo periodo di covid, che ha seriamente messo in pericolo il lavoro di tante realtà del terzo settore, la collaborazione tra diverse realtà del non profit sia non solo auspicabile ma anche assolutamente necessaria».

Per chi vuole contribuire è possibile contattare lo 349 0576511. Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant. La struttura sanitaria di Ant nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe.