Crisi, i nonni salvano una famiglia su tre a Massa-Carrara: l’indagine di Fenapi

MASSA-CARRARA – Con la persistente crisi economica e la crescita della disoccupazione sono le pensioni a “salvare” i bilanci per più di una famiglia su tre. È quanto emerge da un sondaggio svolto presso le 360 persone che dal 1° al 28 marzo 2021 si sono rivolte agli sportelli di Massa, Carrara e Montignoso del patronato Inapi e del Caf Fenapi. Dal sondaggio, con risposte multiple, scaturisce che il 90% degli intervistati ritiene che la presenza di un pensionato in famiglia sia una vera e propria fortuna con una netta inversione di tendenza nella percezione del ruolo degli anziani rispetto al passato.

In particolare ben il 45% sostiene che un pensionato in famiglia sia determinante per contribuire al reddito, mentre il 35% lo considerata un valido aiuto per accudire i nipoti al di fuori degli asili e della scuola. C’è anche un 15% che ne apprezza i consigli offerti grazie all’esperienza ed un 4% che si avvantaggia dell’apporto lavorativo nella casa mentre appena il 2% considera i pensionati un peso o un ostacolo. La presenza di un nonno in famiglia si sta dimostrando, nei fatti, fondamentale per non far sprofondare moltissimi cittadini nelle difficoltà della crisi.

«La presenza degli anziani all’interno della famiglia – commenta l’associazione di categoria – con la crisi si sta dimostrando fondamentale per affrontare le difficoltà economiche e sociali di molti nuclei familiari. La solidarietà tra generazioni sulla quale si fonda la famiglia è un modello vincente per vivere e stare bene insieme e non un segnale di arretratezza sociale e culturale come è stato spesso affermato».