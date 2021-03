Cimiteri comunali di Massa, gli orari dei giorni festivi

MASSA – Con provedimento dirigenziale n.740 del 31 marzo il Comune di Massa è ha disposto come l’orario di apertura dei cimiteri comunali nei giorni festivi compresi nel periodo 31 marzo-15 agosto 2021.

L’apertura è solo al mattino, dalle ore 8 alle ore 12. ( Chiusura pomeridiana):

4 aprile domenica di Pasqua;

5 aprile lunedì dell’Angelo;

25 aprile domenica Giorno della Liberazione;

1° maggio sabato Festa del Lavoro;

2 giugno martedì Festa della Repubblica;

Eccezione fatta per Ferragosto – domenica 15 agosto – in cui i cimiteri rimarranno chiusi per l’intera giornata