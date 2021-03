Il massese Thomas Agostini in onda con la nuova Radio 105 lab di RadioMediaset

MASSA – Sta per nascere Radio 105 Lab, una nuova emittente radio digitale del gruppo Radiomediaset spa. Per la nuova Radio 105 Lab è stato selezionato anche lo speaker massese Thomas Agostini, gia voce di spot pubblicitari radiofonici e televisivi locali e nazionali e dj-producer di musica elettronica sotto lo pseudonimo di Thomas Beringher. Thomas è stato selezionato tra oltre 300 proposte e sarà in onda insieme ad altri 23 colleghi per dare vita a questa nuova radio digitale diretta e coordinata da Marco Mazzoli, noto speaker del programma piu ascoltato in Italia “Lo zoo di 105”.

Il progetto Radio 105 Lab vuole dare voce e coltivare talenti radiofonici, futuri speaker per le radio FM del gruppo Radiomediaset ammiraglie: Radio 105, Radio Monte Carlo, Virgin Radio, R101 e Radio Subasio. La radio, che partirà nei prossimi mesi, sarà inizialmente disponibile in digitale sul web, su tutte le piattaforme di Radio 105, su United Music e in cross-promotion su tutte le altre emittenti del gruppo.

A Thomas sarà affidato un programma andrà in onda tutti i weekend pomeriggio dalle 15 alle 17, due ore di notizie, curiosità e intrattenimento condito dalla musica del momento. Lo speaker Thomas Agostini ha dichiarato: «Sono davvero contento di far parte di questo progetto! Ho ricevuto una chiamata inaspettata dai collaboratori di Marco che mi hanno comunicato di esser stato scelto per questa nuova radio. Negli ultimi anni ho smesso di fare radio per dedicarmi alla musica e al doppiaggio pubblicitario, adesso è giunto il momento di lavorare sodo per tornare in onda e creare un prodotto che rispetti gli standard di un network come Radio 105. Siamo tutti al lavoro con Marco Mazzoli e Mario Volo (direttore di United Music) per definire palinsesti, clock e musica della radio per poter partire il prima possibile».