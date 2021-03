«Positivo l’impatto della nuova ‘Port Authority’: ora ci si aspetta un ritorno di posti di lavoro»

MASSA-CARRARA – “La convocazione di un tavolo di crisi di livello regionale è sicuramente una buona notizia: occorre andare avanti nella creazione di una sinergia che metta insieme tutti gli attori economici ed istituzionali per avere una posizione che possa essere percepita come potabile da Firenze”. Intervengono così i sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil di Massa-Carrara a proposito della crisi che riguarda la provincia apuana.

“La Regione ha voluto approvare un ordine del giorno apposito che sicuramente sancisce anche un impegno politico a favore di questo territorio toscano, ma di confine – continuano -. Notiamo qualche ‘chiacchierone’ che non perde occasione per provare ad inserirsi con attitudine polemica e con modalità da primo della classe. Come è possibile incolpare genericamente le istituzioni di ritardi incolmabili sulle bonifiche, quando si rappresenta direttamente quel mondo che a causato i danni ambientali permanenti che si vogliono rimuovere? E le istituzioni locali, elette dai cittadini, si chiudono sempre di più in un fortino, senza molto senso: un conto è contrastare nemici con le frecce un conto è chiudersi con strumenti di difesa inappropriati contro le nuove armi”.

“Ci sembra interessante e assai positivo l’impatto che sta avendo sul territorio la ‘nuova’ Port Autority – sottolineano poi dalle segreterie confederali – ed anche la Camera di Commercio che lavora concretamente. Nei giorni scorsi c’è stato infatti un incontro delle associazioni di impresa, dei professionisti e del sindacato confederale per ragionare di portualità. Portualità che si sta allargando ai mercati. Slot banchine navi e nuovi porti partners, adesso davvero ci si aspetta anche un ritorno di posti di lavoro, in coerenza con tutte le novità. Come sindacato confederale rivendichiamo il nostro impegno per il territorio: abbiamo aperto le danze quando il silenzio generale era sovrano, interrotto da qualche solista. Adesso che le cose stanno prendendo una loro fisionomia, non intendiamo certo consentire manovre diversive. Chi si stacca dal treno, se ne assume le responsabilità, e soprattutto si ferma”.