Attivo il servizio prenotazione vaccini presso il Comune di Tresana

TRESANA – Nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 12, è disponibile presso il Comune di Tresana il servizio prenotazione vaccini telefonando al numero 0187 477112. “In questi giorni abbiamo registrato circa quaranta persone vulnerabili per il vaccino Pfizer/Moderna – spiega il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini – e siamo in attesa del codice per la prenotazione (che arriverà via SMS) e dovrà essere inserito nel portale associato al codice fiscale”.

Buona anche la risposta per le altre fasce: “Abbiamo prenotato anche dieci nate fra il 1941 e il 1945 per il vaccino Astrazeneca presso il Centro di CarraFiere già nelle giornate di lunedì e martedì”. Sulla campagna vaccinale, poi, la posizione del primo cittadino è chiara: “La sostengo, nella convinzione sia l’unica speranza”.