Recupero di Palazzo Ducale, Italia Nostra incontra il prefetto

MASSA – Questa mattina i rappresentanti della sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra, arch. Alessandro Giorgi, prof. Marco Betti, Dr. Luciano Faenzi e il presidente Bruno Giampaoli, si sono incontrati col nuovo prefetto di Massa-Carrara dr. Claudio Ventrice per testimoniargli la completa adesione alla proposta di recuperare l’antica quadreria di Palazzo Ducale giacente negli scantinati dei Musei di Firenze. I rappresentanti di Italia Nostra hanno ricordato al Prefetto che tale proposta è sempre stata una priorità per l’associazione che vede la rinascita del Palazzo Ducale anche sotto l’aspetto dell’arredo pittorico, mentre il palazzo attualmente risulta spoglio di opere d’arte.

Durante l’incontro sono stati toccati vari problemi della città tra cui i lavori di restauro del palazzo ducale, il recupero del Pomario Ducale con il restauro delle due statue, dette di Pasquino e Pasquina, il rifacimento in copia marmorea del portale del Biduino, il recupero culturale del Castello Malaspina, quello della villa Massoni e la sistemazione del piccolo Museo etnologico di Antona. L’arch. Giorgi ha rinnovato la richiesta di un museo d’arte cittadino, magari proprio in Palazzo Ducale con l’uso delle sale di rappresentaza adibite a mostre itineranti e a esposizione di opere d’arte pittoriche e marmoree. Il prof Marco Betti ha denunciato la stasi sui lavori di sistemazione del tetto e delle facciate laterali chiedendo in qualche nodo di incentivarne la chiusura liberando il Palazzo dalle impalcature. Il dr. Luciano Faenzi, in qualità di presidente del centro studi “A. De Gasperi”, ha illustrato al prefetto le finalità dell’associazione e le numerose attività svolte negli ultimi anni. Quindi gli ha sottoposto l’iniziativa principale che attualmente il centro sta portando avanti insieme al “Comitato per Luigi Chinca”: il progetto della direttissima Fivizzano-mare, col Traforo della Foce, che collegherebbe la Lunigiana a Carrara e la comunità di Carrara con quella di Massa. Al Prefetto, il dr. Faenzi ha chiesto il suo autorevole intervento per la realizzazione della importante infrastruttura che, secondo Italia Nostra, favorirebbe lo sviluppo dell’economia e del turismo del nostro territorio provinciale.

«Il prefetto ha recepito le nostre istanze in perfetta sintonia, specie sul Palazzo Ducale. – raccontano i rappresentanti di Italia Nostra – Ha dichiarato di essere ancora disposto a continuare l’impegno per il suo recupero architettonico e culturale in quanto ritiene sia il più bello e importante della Provincia di Massa, che deve tornare al centro della cultura di Massa come lo è stato fino a qualche anno fa».

Al termine dell’incontro, il presidente Bruno Giampaoli a nome di Italia Nostra ha donato al prefetto alcune stampe su Massa, il libro sui restauri del Monastero di Santa Chiara e la cartella del Corpus dei Possedimenti Albericiani con 56 disegni attribuiti ai pittori Giusto Utens e al figlio Domenico che operarono intorno al XVII secolo.