FOSSOLA – “Quei bidoni sono troppo piccoli: non bastano per gli abitanti di via Moneta”. La segnalazione arriva da Riccardo Musetti a nome degli abitanti della strada di Fossola, dove i bidoni per la raccolta differenziata sarebbero insufficienti per tutti gli abitanti. “Si riempiono nel giro di poco e le persone che passano con l’auto, anche non residenti nella zona, scaricano rifiuti a terra, che quindi si accumulano per oltre una settimana”.

“Servono bidoni più grandi – chiude Musetti, lanciando un implicito appello al Comune di Carrara -. La situazione, ormai, è insostenibile”.