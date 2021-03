Lunedì apre il mega-hub a Carrarafiere: ora può partire la vaccinazione di massa

MARINA DI CARRARA – Lunedì mattina aprirà il centro vaccinazioni a Carrarafiere. L’annuncio arriva direttamente dalla responsabile della zona distretto delle Apuane dell’Asl Monica Guglielmi, nel corso della conferenza stampa organizzata ieri, 23 marzo, per presentare il nuovo progetto che riguarda il “Monoblocco”. Un hub di 10mila metri quadrati suddiviso in 10 ambulatori per vaccinare 1000 persone al giorno. La struttura resterà aperta dalle 8 di mattina alle 20 di sera, per iniettare il siero anti-covid per 10 ore consecutive. E ci saranno anche i medici di famiglia, che potranno utilizzare alcune postazioni in più previste proprio per la medicina generale, per consentire di vaccinare al meglio e in luoghi idonei.

Insomma, dopo una lunga attesa, lunedì si aprirà la fase più importante della campagna vaccinale sul territorio. La vaccinazione di massa: la chiave per arrivare all’immunità di gregge.