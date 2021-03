Controllo udito e nutrizionista: due visite gratuite alla farmacia del “Cavatore”

CARRARA – Doppio appuntamento alla farmacia Nausicaa “del Cavatore” di Carrara. Domani, giovedì 25 marzo, per tutto il corso della mattinata sarà possibile sottoporsi a un controllo gratuito dell’udito. I cittadini, giovani e meno giovani, interessati potranno controllare gratuitamente lo stato di salute del proprio apparato uditivo, attraverso un avanzato controllo del condotto uditivo e il test delle capacità uditive, e sulle eventuali consulenze professionali legate al trattamento dei suoi disturbi. Sarà inoltre garantita una consulenza su come migliorare la propria condizione relativa a eventuali compromissioni dell’udito. Sabato 27 marzo, invece, sempre la mattina, sarà possibile avere una consulenza gratuita con la nutrizionista. Entrambi i servizi sono su prenotazione chiamando il numero 0585-70050 o recandosi direttamente in farmacia.