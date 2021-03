Un uovo “sospeso”: a Pasqua la Fondazione Ant moltiplica la solidarietà

MASSA – Nel periodo Pasquale Fondazione Ant oltre alla tradizionale campagna delle Uova di Pasqua che si potranno ordinare online nella sezione Regali Solidali del sito ant.it propone un progetto nuovo che si ispira al famoso caffè sospeso napoletano ma lo declina in versione pasquale dando la possibilità a tante persone (aziende e privati) di raddoppiare la solidarietà. Con un’offerta minima di 15 euro sarà infatti possibile donare un uovo di cioccolato da 500 gr. al latte o fondente a persone bisognose del territorio e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di tumore.

Il progetto regionale ha ricevuto il patrocinio anche da parte del Comune di Massa, oltre a quello dei Comuni di Firenze, Prato, Pistoia e Viareggio e delle quattro associazioni di categoria Confersercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA toscane. La Delegazione ANT di Massa-Carrara Lucca La Spezia, ha coinvolto alcune importanti realtà benefiche locali che sono state le destinatarie delle uova scelte e donate da aziende sul territorio che fanno della solidarietà il loro impegno quotidiano.

Tra queste ci sono:

GMC Graniti a favore di Anffas Onlus, Massa Carrara, presente sul territorio apuano da più di 50 anni, che oltre a svolgere una fondamentale attività associativa, mirata alla tutela dei diritti umani, fornisce sostegno alle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie attraverso una articolata rete di servizi inclusivi per il raggiungimento della migliore Qualità di Vita possibile.

CWNET Cheapnet a favore di CASA ASCOLI RSA Massa, azienda pubblica di servizi alla persona che prosegue l’opera e le attività dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata ”Casa di Riposo G. Ascoli‘ .

PEBI CAFE’ a favore di Centro Sociale Caritas ONLUS, Massa che dal 16 febbraio 1987 serve il pranzo quotidianamente a chiunque non possa permetterselo, siano essi Italiani o Stranieri. Da alcuni anni danno che un sostegno mensile alle Famiglie bisognose tramite pacchi viveri. I pasti erogati superano 13\14 mila.

FARMAE a favore di tre realtà:

Comunità educativa per minori ”Elisabetta De Sortis”1 e 2 Viareggio, azienda pubblica di servizi alla persona che prosegue l’opera e le attività dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata ”Casa di Riposo G. Ascoli‘.

Fondazione TIAMO Viareggio, con personalità giuridica formata dal Comune di Viareggio e da due associazioni, “L’Albero Delle Bimbe” e “L’Associazione Italiana su X Fragile”, che ha come scopo principale quello di dare sostegno logistico e organizzativo alle famiglie di bambini e bambine affette da malattie rare o orfane

Comunità Alloggio e di Pronto Accoglimento per minori Viareggio, gestita dal 1991 dalla cooperativa sociale C.RE.A. Dal novembre 2015 il servizio è gestito in regime di concessione su affidamento del Comune di Viareggio. L‘obiettivo principale del servizio è il perseguire la crescita psicofisica del minore sostenendolo nell’armonica maturazione personale e sociale attraverso l’instaurarsi di una relazione di fiducia con le figure adulte rappresentate dagli educatori sotto il profilo intellettuale ed affettivo.

Grande soddisfazione è stata espressa da Menconi Maria Grazia, delegata Massa-Carrara, Lucca e La Spezia di Fondazione ANT: “Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni del nostro territorio che hanno collaborato con ANT a questo importante progetto, avere al nostro fianco sul territorio le istituzioni importanti ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a creare questa importante sinergia che ci permetterà di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio anche tutte le persone che sceglieranno di donare le uova di ANT ai più bisognosi. Credo fermamente che in questo periodo di Covid, che ha seriamente messo in pericolo il lavoro di tante realtà del Terzo Settore, la collaborazione tra diverse realtà del non profit sia non solo auspicabile ma anche assolutamente necessaria”.