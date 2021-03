Stele a Giuseppe Minuto, l’Anpi organizza un sit-in sotto il Comune

MASSA – Continua la mobilitazione dell’Anpi a difesa «della memoria del partigiano Giuseppe Minuto, un giovane eroe (18 anni) che ha dato la sua vita per la nostra libertà e democrazia» afferma l’associazione partigiani. Per questo per domani, martedì 23 marzo, alle ore 11 si svolgerà un nuovo sit-in sotto il Comune di Massa «per raccontare sia la storia di Giuseppe Minuto sia per far sapere alla città che, da settimane chiediamo un incontro con il sindaco Persiani per conoscere il progetto del rifacimento della piazza e il destino della stele. Nonostante ciò nessuna nuova si muove dal palazzo Comunale».