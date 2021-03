MASSA-CARRARA – «L’acqua è una risorsa essenziale per la vita e, in quanto tale, un bene comune universale. L’acquifero apuano, il più grande dell’intera Toscana, offre a tutti e tutte noi la possibilità di usufruire di questo dono imprescindibile per la vita umana. In vista della ricorrenza della giornata mondiale dell’acqua non possiamo che rivolgere la nostra attenzione al fatto che questo bene comune sia gravemente minacciato dalle attività estrattive e ripercorrere alcune tappe importanti della devastazione in atto a Massa-Carrara». Commentano così le associazioni che hanno aderito all’appello di Athamanta, che ieri ha organizzato una critical mass per ripercorrere in bicicletta un tratto di strada tra il fiume Frigido e il torrente Carrione, attraversando gran parte dell’area industriale della provincia.

«I grandi siti minerari apuani oltre a causare devastazione ambientale e paesaggistica, compromettono e inquinano tutto l’acquifero carsico apuano e le relative sorgenti – spiegano le varie realtà che hanno aderito all’evento – Ogni volta che vediamo un fiume bianco non possiamo che pensare ai fanghi di lavorazione che si infiltrano nei corsi d’acqua superficiali e sotterranei, cementificano gli alvei, distruggono gli ecosistemi, impermeabilizzano le superfici, provocano l’aumento della velocità di scorrimento dei fiumi, la loro morte biologica, la crescita del rischio idrogeologico, l’intorbidamento delle acque, il disseccamento delle sorgenti, il divieto di balneazione. Molte acque sono contaminate da oli e carburanti esausti provenienti dai macchinari di cava, risultando non solo non potabili, ma nemmeno utilizzabili per l’irrigazione».

«Laddove la torbidità è contenuta, – si legge nel comunicato firmato dalle associazioni – per la potabilizzazione sono necessari costosi sistemi di filtraggio predisposti dalla società partecipata Gaia S.p.A. Un esempio emblematico è l’impianto del Cartaro, caratterizzato da 7 fasi di depurazione di cui 5 di filtraggio (quando in media ne basterebbe una non in presenza di siti estrattivi). I costi si aggirano sui 350.000 euro annui a fronte dei 50.000 standard. Questi costi vengono pagati dalla comunità in bolletta, sebbene sia ben noto chi sia a causarli».

Continuano le varie realtà: «invece di tutelare l’acqua delle Apuane da questo inquinamento che va avanti da decenni, si continua a favorire ogni esigenza delle attività estrattive intente esclusivamente ad incrementare i loro guadagni e alle loro manovre politiche e speculative. Pensiamo alla sdemanializzazione del reticolo idrico dei bacini estrattivi, peraltro totalmente spianato se non ridotto in ravaneti, ulteriore inchino dell’amministrazione pubblica all’interesse privato. O alle operazioni di greenwashing come le sponsorizzazioni dell’acqua in bottiglia della società Fonteviva di Evam da parte del colosso del marmo Società Apuana Marmi (SAM). Tutto ciò mentre si procede distruggendo il reticolo carsico più grande d’Italia, riserva d’acqua e di vita».

E, guardando più in alto, affermano: «non si può dimenticare il referendum per l’acqua pubblica che ha visto, oltre 10 anni fa, l’Italia dire no alla privatizzazione dell’acqua. Nonostante questo ci ritroviamo comunque ad una gestione quasi del tutto privata che applica il meccanismo del profitto ad un bene collettivo, permettendo a Comuni, Province e Regioni di girarsi dall’altra parte di fronte agli spaventosi fenomeni di inquinamento in atto».

E in occasione della giornata mondiale dell’acqua, intervengono anche i ragazzi di Fridays for Future Massa, che in un comunicato scrivono: «Oggi è la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dall’ONU per ricordare l’importanza della tutela di questo bene naturale inestimabile. Purtroppo però le risorse idriche mondiali stanno diminuendo sempre di più e ad oggi il 25% della popolazione mondiale vive in aree ad altissimo stress idrico, una percentuale destinata a crescere a causa dei cambiamenti climatici (fonte Ispi). La siccità non è soltanto un problema ambientale che interessa l’altra parte del globo, ma diventa una sfida sociale anche qui da noi perché é una delle maggiori cause che spingono migliaia di persone ad emigrare verso l’occidente. Il motto del nostro movimento è pensare globale e agire locale, motivo per cui la lotta all’inquinamento nel mondo deve cominciare da qui, dove possiamo far sentire la nostra voce alle istituzioni».

«La tutela dell’acqua e delle sorgenti è proprio una delle motivazioni per cui FFF Massa è nato: le Alpi Apuane sono la principale fonte idropotabile della Toscana (il Frigido ha una portata di 1500 litri al secondo), con una quantità inquantificabile di sorgenti che le hanno fatto ottenere l’appellativo di “Montagne d’Acqua”. Nonostante l’incredibile importanza che l’acqua ricopre per il nostro territorio, la politica e il desiderio di profitto infinito, la danneggiano.

La marmettola, polvere derivante dall’estrazione di marmo, è ovunque e porta con sé conseguenze devastanti: flora e fauna dei fiumi sono annientate a causa di questa polvere si deposita nel fiume e lo cementifica. Un esempio tragico di questo fenomeno è stata l’alluvione a Carrara del 2014: la marmettola aveva creato uno strato di circa 60-80 centimetri che, unito ad altri fattori, ha provocato l’esondazione del Carrione. – continuano quelli di FFF – Ma se questo non dovesse bastare, vogliamo ricordare i costi di depurazione, totalmente a carico del pubblico, che la marmettola provoca: 300.000 euro annui, a fronte dei 50.000 di un impianto normale, per togliere in media 4.000 tonnellate di polvere di marmo e non solo. Le acque arrivano all’impianto del Cartaro a Casette, dove si trova il più grande bacino marmifero di Massa, piene anche di legante metallico, cobalto, rame, nichel, stagno, ferro e wolframio a causa del filo diamantato usato per il taglio del marmo».

«Noi ragazzi e ragazze del Fridays e tutta la cittadinanza che ci sostiene abbiamo sete, – concludono – sete di verità troppo spesso infangata per convenienza, sete di giustizia climatica e sociale, sete che la politica agisca ora».