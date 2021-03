MASSA – Un nuovo monolite con incisa una poesia al parco dei Quercioli a Massa. È stato inaugurato questa mattina la stele che riporta i versi in dialetto massese di Marcello Betti, quelli della poesia Ch’al scighe la pèggia. Questo è il secondo monolite in marmo che viene inaugurato nel parco. Precedentemente, tra infinite polemiche, era stata ‘installata’ la poesia Primavera de Massa di Ubaldo Bellugi, poeta e podestà della città all’epoca fascista.

«Oggi – ha commentato il sindaco, Francesco Persiani – nella Giornata mondiale della poesia, abbiamo posto e inaugurato al parco dei Quercioli un monolite con incisa la poesia Ch’al scighe la pèggia di Marcello Betti, stimato medico e, per due volte, sindaco di Massa. Abbiamo voluto dedicare il parco alla poesia dialettale che è un patrimonio di tutti, da preservare e tramandare. Un ringraziamento in particolare a Franco Frediani per l’iniziativa, alla Marmi e Graniti d’Italia Sicilmarmi che ha donato il marmo, al giovane Gabriele Barlucchi del Liceo artistico Palma per l’incisione».