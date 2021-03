Dante, il Monte Tambura e i fantasmi della via Vandelli. Le Apuane tra misteri e segreti

MASSA-CARRARA – Quando Dante, nella sua Divina Commedia, si trova nella nona cerchia dell’Inferno (Cocito) usa due esempi molto speciali per indicare lo spessore della lastra di ghiaccio sotto cui erano sepolti i traditori. Un ghiaccio che non si sarebbe spezzato, secondo Dante, nemmeno se vi fosse caduto sopra Pietrapana o il Monte Tambernicchi. Due nomi che, a primo impatto, non dovrebbero dire nulla, ma che in realtà sono due delle più note montagne delle “nostre” Alpi Apuane: la Pania della Croce e la Tambura.

Già nel secolo XIV i 1895 metri di altezza del Monte Tambura avevano catturato gli occhi e il cuore dei passanti. La citazione nel canto XXII dell’Inferno dantesco è l’apice della notorietà del monte che, in tutta la sua maestosità, si staglia sopra la città di Massa, che, fortunata, ai suoi piedi la ammira costruendo leggende e racconti che la vedono protagonista.

ISO 640 15s f/8 280 mm

La bella stagione si avvicina e sulle vette rimane ormai solo qualche nevaio nei canali e nei versanti poco colpiti dal sole. Le luci del tramonto aiutano a creare tridimensionalità e giochi di luce, mentre grazie ad una lunga esposizione le nuvole si sfumano e fanno emergere ancor più la maestosità della montagna. Di Mauro Simoncini

Nel 1738, l’abate Domenico Vandelli venne incaricato dagli Este, signori del Ducato di Modena e Reggio, di costruire una strada che collegasse i territori emiliani al mare e, più precisamente, al Principato di Massa al quale avevano libero accesso grazie al matrimonio di Ercole, figlio degli Este, con Maria Teresa Cybo-Malaspina. La costruzione già complicata di una strada che avrebbe dovuto passare attraverso Appennino e Alpi Apuane venne resa ancora più complicata dal diktat imposto al cartografo e matematico di corte degli Este: la strada non doveva passare ne dal Granducato di Toscana, ne dai territori di Lucca.

Nel 1751, dal paese di Resceto divenne possibile partire a piedi, o in carrozza, per arrivare direttamente a Modena passando attraverso la via Vandelli, chiamata così in onore del suo suo ideatore e costruttore. Fin dal 1753 sui sentieri della Vandelli nacque un servizio di posta, ma soprattutto, la strada che si sdraiava sulle pendici del Monte Tambura venne popolata da briganti e male intenzionati, i cui bersagli erano i numerosi mercanti che da Massa partivano per portare in Emilia farina in cambio di sale. Lo stesso viaggio che le coraggiose donne apuane affrontavano nel corso della seconda guerra mondiale, sfidando i monti e i nazi-fascisti, in un cammino per la libertà diventato uno dei simboli della Resistenza apuana.

Per i più suggestionabili, partire verso la vetta del Monte Tambura preparandosi ad affrontare la via Vandelli significa anche sconfiggere la paura dei tanti fantasmi che si narra abitino il sentiero. La via Vandelli è sempre stata molto difficile da percorrere e numerose sono state le morti di avventurieri e mercanti. Di questi, si dice, si possono ancora sentire i lamenti camminando verso la cima della Tambura, evitando i suoi pericolosi ed altissimi burroni. Burroni in cui spingeva i passanti lo spaventoso spettro del brigante incappucciato. Avvolto nel suo mantello, con una lanterna in mano, lo spettro è stato per anni il terrore dei passanti. Mentre qualcuno ancora sente lo scalpitare di cavalli e muli, forse colpiti dalla storia della Fossa dei Morti, la tomba di ghiaccio di una carovana di mercanti che cercavano riparo da una tempesta per poi finire travolti da una slavina.

Ma il Monte Tambura e le leggende della via Vandelli non sono solo materiale massese. Arrivati in cima e superato il confine della provincia di Massa-Carrara, infatti, ci troviamo nel comune di Vagli di Sotto, in Garfagnana. E proprio sulle pendici della Garfagnana che nasce il culto di San Viano (o San Viviano). Non si conosce molto delle origini del Santo che abitò le grotte e le spelonche del monte Tambura. Si pensa fosse di origini modenesi o reggiane e che fosse arrivato ai piedi della Tambura per fuggire alle persecuzioni della moglie. Amante della natura e delle Alpi Apuane, il santo, mai stanco del poco e aspro cibo raccolto dalle pendici del monte, riuscì, dopo aver pregato intensamente, a far fiorire dei cavoli. Proprio questi cavoli, che ancora oggi nascono dal Monte Tambura, sono chiamati in suo onore e le popolazioni della zona ancora portano avanti il culto del santo. Nel 1913, infatti, dalla Tambura si staccò un enorme masso che precipitò nella zona in cui, poco prima, stavano lavorando degli operai che attribuirono la fortuna di essersi salvati a un miracolo del santo di cui, si dice, siano ancora presenti delle impronte di un ginocchio e di una mano impresse su una roccia in Tambura. Rocce da cui il santo, secondo le leggende, fece uscire zampilli d’acqua semplicemente appoggiandoci la mano.

Insomma, la Tambura è al centro di molti racconti e leggende. Impossibile, del resto, evitare la sua presenza alzando gli occhi al cielo. Qualche simpatico comico massese, in una canzone diventata virale su YouTube, attribuiva alla montagna il merito di far sognare i massesi. Noi, insieme alle foto di Mauro Simoncini, abbiamo provato a portarvi tra i segreti e i misteri di una delle montagne più belle e famose di tutte le Alpi Apuane.