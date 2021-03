Un centro di prenotazione vaccini nel cortile di San Pietro: l’iniziativa di Don Marino

AVENZA – Un simil centro di prenotazione vaccini per le persone poco pratiche con la tecnologia. E’ l’iniziativa del parroco della Chiesa di San Pietro di Avenza, Don Marino Navalesi, annunciata da lui stesso attraverso il suo profilo Facebook: “Cari amici, in questo momento di difficoltà che stiamo attraversando, e tra i tanti problemi che abbiamo incontrato e che incontriamo tutti i giorni, ho pensato che per quanto la tecnologia sia una cosa utile e necessaria non è accessibile a tutti. Mentre prenotavo on line il vaccino anti covid ragionavo su come potrebbe essere difficile farlo per persone anziane o semplicemente poco pratiche…e allora ho pensato di mettere al servizio di chi ne ha bisogno i pochi mezzi tecnologici che la parrocchia ha e le persone di buona volontà che non mancano mai”.

Il centro prenotazione verrà allestito da lunedì 22 per tutta la settimana. “Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle 15 alle 17 – spiega il parroco – potete presentarvi muniti di tessera sanitaria e eventuale esenzione ticket. Per ora le vaccinazioni sono aperte oltre a specifiche categorie (personale scolastico, forze dell’ordine) alle persone nate dal 1941 al 1944 che non abbiano compiuto 80 anni l’8 marzo 2021, ed alle persone con elevata fragilità affette da specifiche patologie e/o con disabilità grave. Sperando che questo piccolo contributo possa essere utile per uscire da questo incubo, Vi saluto. Pace e bene”.