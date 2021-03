Soggetti per effettuare tamponi drive through, l’Asl pubblica un bando

MASSA-CARRARA – La Asl Toscana nord ovest ha pubblicato sul sito internet, nella sezione bandi e concorsi, un avviso per l’individuazione di soggetti per l’effettuazione di tamponi nasofaringei molecolari e antigenici rapidi attraverso il drive – through.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno già ottenuto l’accreditamento regionale e coloro che fanno già parte del sistema sanitario di emergenza urgenza iscritti nell’elenco regionale.

Si tratta di organizzare ed effettuare tamponi nasofaringei molecolari e/o antigenici rapidi, da eseguire in modalità drivethrough, negli ambiti territoriali di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara. L’accordo avrà una durata di 6 mesi, con possibilità di proroga.

La documentazione dovrà essere presentata entro il 7 aprile 2021, tramite posta certificata: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto: AVVISO TAMPONI DRIVE – THROUGH.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: rapportistituzionali.ms@uslnordovest.toscana.it.