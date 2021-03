Prosegue la macchina della solidarietà: al Noa la donazione di Fondazione Marmo

MASSA – La macchina della solidarietà che si è messa in moto durante l’emergenza Covid sul territorio apuano non si è mai interrotta. La Fondazione Marmo, che tanto ha già dato alla sanità apuana, ha consegnato proprio in questi giorni un ingente quantitativo di dispositivi di protezione individuale da destinare agli operatori sanitari.

«Voglio ringraziare Fondazione Marmo – sottolinea Giuliano Biselli, direttore dell’ospedale Apuane – per la sensibilità e la generosità che ci è sempre stata dimostrata durante tutto il periodo di emergenza, un abbraccio che ancora una volta sentiamo con questa nuova importante donazione».

«E’ un momento complicato e ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Come Fondazione Marmo – spiega la presidente Bernarda Franchi – abbiamo fatto appello alle imprese del territorio per aiutare chi era in prima linea contro il virus e abbiamo avuto una risposta straordinaria e sorprendente. Abbiamo ricevuto tantissime donazioni non solo dagli imprenditori del marmo, ma anche da altri settori e soprattutto, cosa che ci ha davvero colpiti, da tantissimi cittadini e famiglie. Siamo riusciti così a mettere insieme una notevole cifra, che poi abbiamo destinato

sia alle strutture sanitarie che a quelle del volontariato. La nostra speranza è che tutto ciò serva a compiere un ulteriore passo in questa lotta che deve vederci tutti vincitori sul virus, per ripartire e rilanciare la nostra economia e quindi il nostro territorio».