Nuove casse automatiche per l’Asl Toscana nord ovest: ecco come si pagheranno visite ed esami

MASSA-CARRARA – Continuerà fino a venerdì prossimo, 26 marzo, il piano di sostituzioni ed attivazioni delle nuove casse automatiche per pagare le prestazioni sanitarie in tutto il territorio della AUSL Toscana nord ovest.

Sostituzioni e installazioni sono già state avviate nel corso di questa settimana nelle zone della Piana di Lucca, della Valle del Serchio, in provincia di Pisa e in parte della provincia di Livorno mentre a partire dalla prossima, dal 22 al 26 marzo, sarà completata l’attivazione nella provincia di Livorno e nuove casse saranno installate anche nella zona Versilia, nella zona Apuane e nella zona Lunigiana.

Al termine della migrazione dal vecchio sistema alla nuova piattaforma, i cittadini potranno pagare elettronicamente le prestazioni sanitarie sia attraverso le nuove casse automatiche, sia nelle farmacie pubbliche e private convenzionate, sia attraverso la piattaforma on line “Iris” della Regione Toscana, sia agli sportelli Cup.

In tutto il territorio dell’Isola d’Elba, da lunedì 22 marzo, in adeguamento alle possibili modalità di pagamento, ai punti servizi Cup sarà possibile pagare esclusivamente con carta di credito o bancomat.

Completata la fase di installazione e attivazione, nel rispetto degli adempimento di PagoPA, tramite il codice IUV (l’Identificativo Univoco di Versamento, ovvero il codice a barre presente sui nuovi nuovi moduli di prenotazione/accettazione) chi preferisce pagare in contanti potrà continuare a farlo alle nuove casse automatiche abilitate a ricevere le banconote e alle farmacie convenzionate.

Nei giorni di sostituzione delle casse ci potranno essere dei temporanei disagi per i cittadini, dovuti alle necessarie operazioni di installazione, alla possibilità che non sia rilasciato il codice Iuv o per chi sia senza bancomat o carta di credito. Gli sportelli al pubblico sono stati istruiti su come fornire informazioni ed eventuale assistenza per consentire il pagamento degli importi dovuti. L’importante è avere sempre con sé la propria tessera sanitaria.

A regime, con il rilascio del codice IUV sui moduli di accettazione/prenotazione Cup e laboratorio, i cittadini potranno pagare on line, alle casse automatiche (cash e no cash) agli sportelli Cup (solo no Cash), alle farmacie (anche in contanti). (dp)