Montignoso, dall’associazione Bimbinsieme una nuova donazione di beni alimentari e di prima necessità

MONTIGNOSO – Nuova donazione di beni alimentari e di prima necessità al Comune di Montignoso da parte dell’associazione Bimbinsieme Costa RicaAps. «Siamo riusciti a farla grazie a tutti coloro che hanno dato un contributo per l’acquisto delle uova di Pasqua – spiega il Presidente Mario Ferrari – abbiamo visto che l’emergenza sta continuando purtroppo e le famiglie stanno aumentando sempre di più. Speriamo con questo nostro piccolo gesto di poter aiutare più persone possibili».

«Ci siamo già attivati per riuscire a programmare ulteriori Buoni Spesa – spiega il Sindaco Gianni Lorenzetti – una modalità che nel corso di questo anno ha reso possibile l’aiuto a moltissime famiglie montignosine colpite duramente, sia dal punto di vista sociale che economico, dalle conseguenze dell’epidemia. Non finirò mai di ringraziare tutti coloro che stanno dimostrando una piena solidarietà verso i propri concittadini, tutti i volontari e le volontarie che da mesi stanno lavorando senza sosta per la distribuzione dei beni alimentari. Grazie a tutti».

«Continuiamo a gestire questa emergenza con qualsiasi mezzo – ha sottolineato l’Assessore Giorgia Podestà – grazie all’aiuto di Mario Ferrari possiamo continuare ad aiutare tutte le famiglie che si ritrovano in situazioni di difficoltà. La spesa verrà consegnata direttamente dal nostro ufficio dei Servizi Sociali a tutti coloro che avranno bisogno di un sostegno».