Lavori sulla Sp1 a Montignoso, senso unico alternato da lunedì 22 marzo

MONTIGNOSO – Lungo la Sp 1 di Montignoso, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Romana Ovest e l’incrocio con via Acquala, a partire da lunedì 22 marzo e fino al 10 aprile 2021, dalle ore 7 alle 18, entra in vigore un senso unico alternato “mobile” che si sposterà con l’avanzamento del cantiere.

Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per consentire l’esecuzione di lavori di potatura alberi e che comunque resta in vigore fino al termine dell’intervento.