«Impediamo l’abbattimento dei tigli in viale Eugenio Chiesa»

MASSA – Una petizione contro l’abbattimento dei tigli in viale Eugenio Chiesa, a Massa. L’idea è di un cittadino, Giancarlo Celi, che dopo aver appreso della realizzazione della rotatoria tra la statale Aurelia e viale Eugenio Chiesa per la quale dovrebbero essere tagliati, cinque dei tigli storici del viale, ha deciso di manifestare e condividere il suo dissenso.

“Trovo tutto questo progetto – afferma Celi – sicuramente utile, ma per nulla rispettoso di queste piante per le quali non si è, probabilmente, valutata nessuna altra alternativa se non l’abbattimento”. La petizione è promossa tramite la piattaforma change.org.