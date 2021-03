CARRARA – Una cerimonia “ristretta”, a causa del Covid, ma piena di commozione, perché dedicata alla memoria di Ariella Gatti, la coordinatrice ostetrica dell’ospedale delle Apuane prematuramente scomparsa lo scorso anno, che per tanti anni della sua carriera professionale ha prestato il suo servizio al distretto di Avenza. I percorsi per la prevenzione e cura della salute femminile situati all’ex ospedale Civico di Carrara sono stati dedicati a lei e una targa è stata posta a sua memoria all’ingresso della struttura che ospita il servizio, che da ieri (18 marzo) è arricchito di un nuovo ambulatorio, quello di Ostetricia integrata alla medicina complementare, che migliorerà l’offerta sanitaria delle future mamme.

“L’ambulatorio – ha spiegato Cinzia Luzi, direttore dell’unità operativa complessa delle Professioni ostetriche dell’Azienda USL Toscana nord ovest – rappresenta una vera e propria innovazione (al momento sono altri due i territori che offrono questo tipo di servizio all’interno dell’Azienda Usl Toscana nord ovest) e costituisce quindi un’opportunità per le donne della provincia di Massa e Carrara.

Il servizio si inserisce all’interno di un percorso dedicato alla prevenzione e alla cura della salute femminile che si avvale della professionalità e del cuore delle ostetriche, che hanno investito fortemente sulla propria formazione, costruendo una figura chiave ma anche fortemente integrata con le altre professioni sanitarie”.

Cinzia Luzi si è particolarmente commossa nel ricordare Ariella, collega amatissima e grande professionista.

Il direttore dell’unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ambito provinciale di Massa e Carrara Roberto Marrai, anch’egli visibilmente commosso, ha evidenziato l’importanza del valore umano della professione sanitaria, un valore – ha sottolineato – che le ostetriche sanno aggiungere assieme a una forte motivazione.

“I problemi delle donne – ha aggiunto Marrai – non sempre si risolvono con il bisturi. L’apertura di un ambulatorio dedicato alle medicine complementari ci riavvicina ad altri bisogni, anch’essi importanti, perché mai come in questo momento deve essere riconquistato un equilibrio tra individuo e spazio dove egli vive. Infine vedere il nome di Ariella servirà a pensare che un vero rapporto professionale e di amicizia non si interrompe mai quando è vero e sincero”.

Un giro di commozione che è proseguito con l’intervento di Monica Guglielmi, responsabile della Zona Apuana, che ha ricordato come la realtà apuana nei servizi consultoriali sia sempre stata di un livello altissimo. Una comunità premiata con delle professioniste coese e motivate, delle quali Ariella ha fatto parte. Un impegno, che sarà portato avanti, quello dell’Azienda USL verso le donne nella nostra provincia iniziato con colleghe come Donatella Romagna e Daria Furia, ora in pensione e, purtroppo non presenti alla cerimonia solo per i divieti imposti dal Covid.

“Nei miei ricordi – ha anche detto Guglielmi – ci sono le tante iniziative realizzate nel tempo anche con Ariella che hanno avvicinato tante donne di questa comunità ai servizi sanitari”. L’associazione “Il Volto della Speranza” in questa occasione ha donato la targa in memoria di Ariella Gatti e due apparecchi di ultima generazione per il servizio: uno strumento per la distensione della muscolatura del pavimento pelvico in previsione del parto, utilizzabile anche nella menopausa per rinforzare il muscolo del pavimento pelvico e un doppler portatile ad ultrasuoni per rilevare il battito fetale. La presidente dell’associazione Roberta Crudeli si è detta molto felice di contribuire con il proprio sostegno alle attività del servizio di Ostetricia e Ginecologia, tramite questa nuova ultima donazione e, in particolare di poterlo fare in questa circostanza che ricorda l’amica Ariella che tanto ha fatto per le donne di tutto l’ambito provinciale e in particolare per le donne di Carrara che a lei resteranno per sempre riconoscenti.

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si è congratulato con l’Azienda sanitaria per questo ulteriore servizio rivolto alle donne. Un ambulatorio in grado di portare sollievo alle pazienti grazie a professioniste preparate e motivate. “Questa continuità professionale, in questo momento difficile, ci rassicura – ha commentato De Pasquale – perché è importantissimo sapere che c’è chi si prende cura di noi e lo sa far bene e nei modi giusti”. Il figlio di Ariella Gatti, Matteo Vizzaccaro, accompagnato dalla moglie, ha ringraziato i presenti per questa bella iniziativa in ricordo della mamma. “Sono orgoglioso – ha detto commosso Matteo – che la mia mamma abbia svolto una professione bellissima perché in grado di accompagnare alla vita”.