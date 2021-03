Lunedì ritorno in classe per gli alunni delle scuole ‘Taliercio’, ‘Chiesa’ e ‘Girotondo’

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo l’aggiornamento settimanale del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, sulla situazione coronavirus in città.

Care concittadine e cari concittadini,

vi aggiorno come di consueto sull’andamento della pandemia nella nostra città. Oggi nel nostro comune abbiamo 322 persone positive a domicilio, 9 ricoverate in ospedale e 15 in strutture sanitarie. Abbiamo quindi un totale di 346 casi attivi, vale a dire 13 in più rispetto alla scorsa settimana. Secondo i numeri dell’azienda Sanitaria Usl Toscana Nord-Ovest dunque la nostra città è ancora al di sotto delle soglie che fanno scattare anche a livello comunale provvedimenti più restrittivi, ma il rischio di entrare in zona rossa prima della Pasqua è concreto, e purtroppo dipende solo parzialmente da noi. Negli ultimi giorni infatti i comuni limitrofi hanno registrato un incremento dei casi di positività al virus che di fatto rende la nostra provincia “solo per un pelo” sotto il parametro dei 250 casi settimanali per 100mila abitanti. Il trend, insomma, è preoccupante, per questo non dobbiamo abbassare la guardia ma continuare ad affrontare la quotidianità rispettando le misure antiCovid nel rispetto della nostra salute e di quella degli altri.

Il dato carrarese, comunque, ci permette di non incorrere in misure restrittive come la sospensione della didattica in presenza nelle scuole. Vi comunico che lunedì rientrano in classe gli alunni della scuola media Taliercio, del nido Girotondo e della primaria Eugenio Chiesa di Avenza. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale delle scuole per il lavoro che sta portando avanti in condizioni sicuramente non facili per garantire il diritto all’istruzione dei nostri giovani.

Concludo segnalandovi anche attraverso questo canale di comunicazione che dopo lo stop in via precauzionale sono riprese le vaccinazioni di Astrazeneca. Coloro ai quali sono stati annullati gli appuntamenti riceveranno un sms dall’azienda sanitaria con le modalità di prenotazione prioritarie, così da riprendere rapidamente l’iter che era stato interrotto.

Il vaccino è la misura che ci permetterà non solo di contenere il virus, ma anche di neutralizzarlo. Per questo vi invito a guardare con fiducia a questa fase; fase in cui CarraraFiere ospiterà l’hub vaccinale che permetterà di raggiungere più velocemente la copertura di cui abbiamo bisogno per tornare a sentirci al sicuro, senza la necessità di indossare dispositivi protettivi.

Fino ad allora vi invito al rispetto rigoroso delle norme anti-contagio: indossate sempre la mascherina, lavate spesso le mani, mantenete le distanze.

La battaglia contro il coronavirus non è ancora finita.