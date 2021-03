MASSA – Asmiu comunica che da lunedì 22 marzo 2021 presso l’Infopoint a Romagnano le utenze domestiche delle zone di Romagnano e Tinelli potranno ritirare il nuovo kit e il nuovo calendario per la raccolta differenziata. La distribuzione sarà fatta dal 22 marzo (da lunedì a sabato – festivi esclusi), in orario 9:30 – 15:30, presso i locali del Punto Paas in Via Formentini (accanto alla farmacia). Il ritiro deve essere fatto dall’intestatario TARI o in alternativa da un delegato purché porti con sé il numero del Codice Soggetto Tari. Ricordiamo agli utenti di presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.

La ZONA R comprende le seguenti strade:

