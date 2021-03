«Cardiopatico e con un rene solo ma non mi hanno ancora vaccinato». Lo sfogo dell’ex portiere Enrico Albertosi

PONTREMOLI – L’ex portiere della Nazionale italiana di calcio, il pontremolese Enrico Albertosi, 82 anni, ha scritto una lettera al quotidiano La Repubblica per denunciare i continui ritardi sui vaccini e sulla scarsa informazione sulla campagna vaccinale contro il coronavirus.

«Ho 82 anni, un rene solo e sono cardiopatico – ha scritto Albertosi – Nonostante questa situazione personale nella civilissima Toscana non sono stato ancora vaccinato. Consentimi di dire che sono un po’ inc…to, non tanto per me, che posso far sentire la mia voce, ma per tanti anziani meno fortunati che restano appesi ai centralini (che non rispondono) o ai siti internet (che non offrono soluzioni)».

Albertosi ha poi raccontato la situazione del suo medico di base, costretto a vaccinare una sola persona al giorno vista la scarsità di dosi a disposizione: «Al mio medico di base arriva una fiala a settimana. Chiama sei persone e poi si torna in attesa. E in tutto questo sospendiamo anche la distribuzione di Astrazeneca» ha concluso l’ex portiere.