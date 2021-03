Carabinieri, Carlo Stopponi promosso a sottotenente dell’Arma

PONTREMOLI – Avanzamento di carriera per il Luogotenente C.S. Carlo Stopponi che comanda il Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. Dopo aver superato il concorso interno riservato ai sottufficiali dell’Arma più meritevoli per titoli personali e rendimento in servizio, è stato promosso sottotenente del ruolo straordinario. Il neo-Ufficiale, vincitore di un concorso destinato ai Luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri, ha superato brillantemente un corso formativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma ed è stato riconfermato al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontremoli.

Il S. Ten. Carlo Stopponi, originario di Sassari, 52 anni, sposato con due figli, laureato in “scienze dell’amministrazione – operatore giudiziario”, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1989, anno in cui ha frequentato il 42° corso Sottufficiali, al termine del quale è stato promosso Vice Brigadiere. Nel corso degli anni ha prestato servizio in Sardegna, alla Compagnia di Olbia, per poi essere destinato alla Compagnia Carabinieri di Carrara, dove ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Marina di Carrara e presso il Nucleo Operativo.

A metà degli anni ‘90 è stato destinato alla Compagnia Carabinieri di Pontremoli, dove ha svolto prima l’incarico di Comandante del Radiomobile, poi quello di Comandare del Nucleo Comando della Compagnia e, infine, quello di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Nel corso del 2020 ha partecipato al 4° Corso Straordinario per Ufficiali e, dopo aver superato le selezioni svolte presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, è stato ammesso a frequentare il relativo corso conseguendo la nomina a Sottotenente.

Con la nuova esperienza di ufficiale e la riconferma dell’incarico a Pontremoli, potrà continuare l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, occupandosi non solo di indagini, ma anche di compiti organizzativi e gestionali, in stretta collaborazione con il comandante di Compagnia, il Maggiore Roberto Ghiorzi.