A Palazzo Binelli arriva il Master in Ingegneria mineraria del Politecnico di Torino

MASSA-CARRARA – Al via le iscrizioni per l’Executive Master in Ingegneria Mineraria applicata alle Cave di Pietre Ornamentali della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino e promosso dalla Fondazione Marmo Onlus. Il nuovo percorso formativo partirà a fine maggio e si terrà a Carrara, al campus della Fondazione. Nasce con l’obiettivo di creare giovani professionalità locali e nuove figure specializzate nel settore dell’ingegneria mineraria, ad oggi difficili da reperire.

“Un accordo che abbiamo voluto fortemente – spiega la presidente della Fondazione, Bernarda Franchi – La formazione di professionisti del settore delle pietre ornamentali rappresenta una importante azione per il futuro, strategica a livello nazionale sia dal punto di vista occupazionale e di sostenibilità ambientale per il settore lapideo. Crediamo sia un passo essenziale per affermare il ruolo di Carrara e dell’Italia nel panorama internazionale e dare ai giovani una grande opportunità che avrà benefici sociali ed economici per tutto il territorio”.

Il corso vedrà la partecipazione congiunta di docenti del Politecnico di Torino e di esperti tecnici esterni del settore estrattivo delle Pietre Ornamentali in collaborazione con la Fondazione Marmo Onlus e si concluderà con lo svolgimento di un tirocinio formativo di 120 ore presso aziende minerarie del comparto delle Pietre Ornamentali o presso uno Studio di Ingegneria o Enti Pubblici di pianificazione e controllo delle attività minerarie.

Le lezione coinvolgeranno un numero massimo di 12 partecipanti e si terranno al campus della Fondazione Marmo onlus a Carrara da maggio a ottobre 2021, per un totale di 180 ore di lezione e 120 ore di tirocinio presso enti e aziende del settore. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 aprile 2021 alle ore 13. Coordinatore dell’Executive Master è il professor Pierpaolo Oreste del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture Diati. Le lezioni saranno organizzate nel rispetto delle norme anti-contagio. Fino a giugno le lezioni saranno a distanza, per poi proseguire in presenza a luglio e dopo la pausa estiva a Palazzo Binelli, storico edificio del centro e sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Tutte le lezioni saranno sempre registrate e fruibili anche online. La descrizione dettagliata del corso e il programma didattico sono disponibili al seguente indirizzo: https://didattica.polito.it/master/ingegneria_mineraria/2021/intro

“Un primo passo per un progetto ambizioso: far diventare Carrara il più importante centro di formazione professionale legato al marmo. Un’opportunità per il territorio, che apre strade e prospettive nuove, sia in termini occupazionali che imprenditoriali”, così il presidente della delegazione Massa-Carrara di Confindustria, Matteo Venturi, accoglie la notizia dell’avvio del master.

“Metteremo in rete le realtà scolastiche e formative già esistenti, collegandole ai principali centri di studio universitari e post universitari. Sarà un contribuito di valore per riaffermare il ruolo del nostro territorio nel settore lapideo a livello internazionale – ha aggiunto il presidente – Oggi trovare figure specializzate è difficile, a fronte di una richiesta del mercato sempre più alta. Formare i giovani sul posto garantisce una risorsa di competenze e professionalità preziosa per le nostre attività, un investimento a lungo termine su risorse umane specializzate che creerà sinergie positive con ricadute importanti in termini economici e sociali”.