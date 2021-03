MASSA – Dopo alcuni mesi di lavori, questa mattina, giovedì, ha riaperto alla viabilità il ponte di via Trieste a seguito di un primo intervento di riqualificazione effettuato sul lato monti della struttura. L’intervento di risanamento era stato avviato dall’amministrazione comunale di Massa per un costo di circa 300mila euro e ha previsto l’inserimento di giunti di dilatazione sulla carreggiata direzione Massa-Carrara, per una migliore funzionalità ed elasticità dell’infrastruttura, e il rifacimento della relativa passerella pedonale e della balaustra in conformità agli standard di sicurezza.

Sono stati rimossi i sottoservizi che si trovavano all’interno della passerella e sono stati staffati sotto il ponte così da evitare problematiche di infiltrazioni di acqua e consentire interventi più efficienti in futuro. Essendo terminato questo primo lotto, è stato possibile riaprire la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia. È stato invece inibito l’utilizzo della passerella pedonale lato mare che sarà oggetto di un secondo intervento di riqualificazione.

Foto 2 di 2



“Era un intervento molto atteso dalla cittadinanza, con qualche ritardo nell’esecuzione dovuto allo spostamento dei sottoservizi, ma si è trattato di lavori importanti per la struttura – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi – per la prima volta si è realizzato un intervento che andasse a risolvere le criticità legate alle infiltrazioni, causa di un deterioramento della passerella ed anche da un punto di vista della sicurezza per quanto riguarda il parapetto. In seguito avvieremo anche i lavori che riguarderanno la parte lato mare”.