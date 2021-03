«Per il caso AstraZeneca serve uno studio serio. Aifa ha sbagliato i tempi»

CARRARA – “Nessuno al mondo in questo momento può dire se i casi di trombosi siano riferibili o meno al vaccino AstraZeneca. Serve uno studio serio per capire se esiste questa correlazione”. Parola dello pneumologo e immunologo carrarese Mario Fontanili. La nostra chiacchierata con lui parte proprio da quanto accaduto negli ultimi giorni, con il dietrofront da parte dell’Aifa, che prima aveva definito “ingiustificato” l’allarme nei confronti del vaccino dell’azienda anglo-svedese e poi ha annunciato la sua sospensione in via precauzionale. Lo stop dell’Italia arriva dopo quello di Norvegia e Danimarca e nasce dalla stessa preoccupazione: quella legata alla segnalazione di circa 30 casi di trombosi su quasi 5 milioni di persone immunizzate nello spazio economico europeo. “AstraZeneca è un vaccino che purtroppo nasce male, non tanto dal punto di vista progettuale ma da quello dell’impostazione tecnica – sostiene il medico -. Ha avuto un pre-studio di fase 1 e 2 abbastanza scarso in mia opinione, e uno studio di fase 3 in cui hanno arruolato persone fino a 55 anni e per la maggior parte con poche patologie. In generale c’è stata un’urgenza di approvazione di questi vaccini, e ciò ha fatto sì che si lasciassero dietro delle incertezze. In tutti i casi, tengo a precisarlo: questo non significa che quello che è successo sia da attribuire al vaccino. A proposito di questo, è importante fidarsi ciecamente degli enti regolatori e continuare a basarsi su dati scientifici. L’unico mondo reale che si basa su prove, studi e numeri è il mondo della medicina, e più in generale della scienza”.

Ha fatto bene Aifa a sospendere precauzionalmente le somministrazioni?

“Sicuramente quello che è accaduto è qualcosa di molto spiacevole. Aifa ha sbagliato i tempi, doveva immediatamente bloccare tutto e procedere alle verifiche. Se poi questi casi siano riferibili alla somministrazione del vaccino, questo va chiarito attraverso studi approfonditi”.

In generale, una buona fetta della popolazione è diffidente nei confronti dei vaccini anti-covid.

“Si tratta di quella parte di popolazione, probabilmente più debole intellettualmente, ma anche più spaventata, che vede i vaccini in genere come un nemico. A volte è proprio la parola di per sé che, in alcune persone, stimola reazioni di un certo tipo”.

E poi c’è chi sceglie di non vaccinarsi perché lo ritiene più pericoloso che contrarre il virus stesso.

“Alcuni di questi atteggiamenti sono il risultato di una comunicazione a mio avviso disastrosa. C’è sempre stata una confluenza di interessi, sin dall’inizio dell’emergenza, a tenere alta la tensione. E la popolazione si è divisa: da una parte chi ha troppa paura del virus e perde il controllo, dall’altra chi lo nega e lo rifiuta. Questi ultimi sono quelli che mi preoccupano. Il virus si serve della gente, e le persone più stupide e incoscienti sono un vettore straordinario di contagio: è attraverso loro che si ammalano quelle più fragili”.

Questo virus all’inizio è stato molto sottovalutato perfino dalla comunità scientifica. Adesso però è passato un anno: cosa risponderebbe a chi lo reputa “poco più grave di una influenza stagionale”?

“Chi dice questo, non conosce niente della malattia, né sui dati di letalità e mortalità. Al momento siamo sui 120 milioni di casi di covid nel mondo, con 2 milioni e mezzo di decessi. I casi gravi di influenza stagionale sono circa 3 milioni e mezzo all’anno, e i morti intorno ai 250-300mila”.

Per contenere la diffusione del virus, in attesa di vedere gli effetti della campagna vaccinale, un lockdown – totale o parziale – rimane la soluzione più efficace?

“Il lockdown è una misura estrema, che per me ha un’efficienza parzialmente discutibile. Alcune misure hanno avuto un impatto psicologico e sociale molto grave, per non parlare del discorso economico. La verità è che non ci sarebbe nemmeno bisogno di parlare di lockdown se la gente rispettasse 2 regole fondamentali: portare la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di un metro e 80. La diffusività del virus in questo modo sarebbe molto ridotta. Uno Stato intelligente dovrebbe riuscire a far rispettare queste misure, e al tempo stesso essere molto severo con i trasgressori”.

Tornando in tema vaccini. Una campagna vaccinale che parte dalla popolazione più anziana è la scelta più giusta?

“Ha senso procedere in questo modo per diminuire la pressione sugli ospedali e, ovviamente, per mettere in sicurezza i più fragili. Ma attenzione, se andiamo a vedere chi è ricoverato in questo momento, notiamo che non sono solo over ’80. Anche la fascia 50-60 è molto colpita. E devo dire che di recente anche diversi giovani hanno sviluppato forme severe del virus”.

Quanti sono i suoi pazienti covid e come li sta trattando?

“Ne ho avuti centinaia, tanti seguiti a distanza. In questo momento sto trattando tanti post-covid, casi anche molto impegnativi di persone di tutte le età che hanno manifestato problemi di tipo psicologico, ma anche respiratorio. Addirittura anche in pazienti asintomatici abbiamo scoperto cicatrici polmonari, sebbene non gravissime. Ripeto, pazienti di ogni età, che anche dopo la malattia vanno seguiti e studiati con attenzione”.

E’ vero che anche una persona vaccinata può rimanere portatore del virus e quindi essere in grado di contagiare?

“Sì, non abbiamo la certezza che il vaccino sia completamente sterilizzante, anche se i dati israeliani, in riferimento a Pfizer, direbbero di sì. Il vaccinato deve comunque osservare regole molto stringenti e mantenere in ogni caso un livello alto di attenzione”.