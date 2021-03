Parco Alpi Apuane, una scuola di Massa nella graduatoria dell’offerta didattica 2020/2021

APUANE – Con determinazione dirigenziale n. 21 del 10 Marzo 2021, il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha approvato la graduatoria finale delle scuole che hanno partecipato all’offerta didattico-educativa 2020-2021 proposta nel dicembre scorso. Si tratta di un’azione promozionale che assegna contributi a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado – da selezionare attraverso avviso pubblico – per proposte di divulgazione naturalistica e di educazione ambientale. Ogni anno viene proposto un titolo su cui le scuole sono chiamate a realizzare progetti riguardanti l’area protetta. “I migliori frutti sono della terra che cresce lentamente” è il tema odierno. La scelta è in linea con la decisione dell’assemblea generale dell’Onu, che ha proclamato il 2021 “Anno internazionale della Frutta e della Verdura”, al fine di a promuovere la consapevolezza sul valore di una sana alimentazione e di una corretta gestione degli agroecosistemi.

Le scuole hanno presentato progetti sulle tre linee di intervento previste dall’offerta e una commissione esaminatrice li ha vagliati. Queste le scuole ammesse per la prima sezione “Le Apuane a Scuola”, che consentirà alle classi di poter ottenere contributi per interventi didattici delle “Guide del Parco”, sotto forma di lezione o attività di laboratorio:

− I.C. Castelnuovo Garfagnana/Scuola primaria Castelnuovo, classe III B, € 600,00;

− I.C. Castelnuovo Garfagnana/Scuola primaria Castelnuovo, classe II B, € 500,00;

− I.C. Lucca 2/Scuola primaria Edmondo de Amicis, classe III A, € 600,00.

Per la proposta “Aula Natura Apuane”, tipologia d’intervento sul modello “Aula Natura” del Wwf-Italia, per realizzare, nei cortili e nei giardini delle scuole, uno spazio attrezzato in cui svolgere attività didattiche e di relazione a contatto con l’ambiente, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico delle Alpi Apuane. Quattro sono le scuole ammesse al contributo:

− I.C. Castelnuovo Garfagnana/Scuola primaria Castelnuovo Garfagnana, € 1.000,00;

− I.C. Piazza al Serchio/Scuola primaria San Romano in Garfagnana, € 1.000,00;

− I.C. Lucca 2/Scuola primaria Edmondo de Amicis, € 1.000,00;

− I.C. Seravezza/Scuola Infanzia Delâtre, € 1.000,00.

Infine, l’offerta didattica di quest’anno aveva previsto una misura speciale, il completamento dell’Offerta 2019-2020 per consentire di chiudere i progetti interrotti lo scorso anno a causa dall’esordio della pandemia, proprio nella fase cruciale di attuazione dei percorsi e dei concorsi previsti. Queste le classi ammesse alla rimodulazione dei progetti 2019-2020:

− Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe II A

− Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe II B

− Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe III A

− Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe III B

− Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe IV A

− Scuola primaria Don Aldo Mei – Massarosa (Bozzano) classe V A

− Scuola primaria Edmondo de Amicis (Lucca) classi I/II/III/IV/V A

− I.C. “Staffetti Massa 2” classe II A

− I.C. “Staffetti Massa 2” classe II E

− I.C. “Staffetti Massa 2” classe III A

− I.C. “Staffetti Massa 2” classe III B

− I.C. Castelnuovo Garfagnana, Scuola primaria Castelnuovo classe III B

− Scuola primaria G. la Radice Camporgiano classe V

− I.C. Piazza al Serchio, Scuola primaria Piazza al Serchio classe IV