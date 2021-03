«400 euro mensili di contributo ai caregiver familiari. Ecco come ottenerli»

MASSA – Con delibera n.212 dell’8 marzo scorso la giunta regionale ha rifinanziato il fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Per le annualità 2021 e 2022 in base a criteri di carattere demografico viene assegnata alle Zone distretto e Società della Salute della regione la somma complessiva di euro 4.782.026,34.

A questo proposito, l’assessore al Sociale del Comune di Massa Amelia Zanti e il presidente della Consulta provinciale Disabilità Pier Angelo Tozzi ricordano che si accede al contributo per il caregiver attraverso un’ espressa richiesta di presa in carico e di valutazione (o, se necessaria, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali delle zone distretto o Società della Salute.

Un’equipe valuta le condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente, nonché il livello di carico assistenziale/stress del cargiver familiare, definisce un progetto personalizzato di assistenza per la persona con disabilità e assegna un contributo di cura al caregiver dell’importo di 400 euro mensili in base alle risorse e ai criteri definiti dalla Regione. Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono sostitutivi o compensativi, ma aggiuntivi e complementari agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS) e sono compatibili con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficienza, compresa la frequenza di un centro diurno.

In presenza di altri contributi, la somma di euro 400,00 può essere ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensile. Tale tetto e ridotto a euro 1.000,00 mensili quando la persona caregiver è già beneficiaria di un assegno di cura come genitore che si assume in proprio l’onere dell’assistenza alla persona di minore età con disabilità gravissima

Si definiscono “caregiver familiare” le persone che assistono e si prendono cura del coniuge, del compagno o compagna in unione civile, del convivente di fatto, di un parente o di affine entro il grado stabilito dalla legge 205/2017.

Per prevenire le conseguenze estreme del burn-out del caregiver familiare è attivo un servizio di supporto psicologico telefonico tramite il Centro di Ascolto Regionale che può anche attivare i servizi territoriali competenti e fornisce informazioni riguardo ai contributi spettanti.