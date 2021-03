Una raccolta alimentare per le famiglie bisognose: l’iniziativa della Lega Giovani

MASSA – La Lega Giovani di Massa organizza una raccolta alimentare in vista del periodo pasquale in aiuto delle famiglie massesi in difficoltà economica. Il coordinatore provinciale Filippo Frugoli all’ultimo direttivo regionale ha espresso la volontà di continuare nella politica sociale e insieme alla responsabile comunale Sofia Anna Galeotti ha deciso di organizzare una raccolta alimentare per avviare il progetto dell’apertura di uno sportello sociale a supporto dei cittadini.

Le raccolte ci saranno da mercoledì 17 a Sabato 20 presso il negozio Ekom di Massa, in Via Cesarino, dalle 09.30 alle 12.30. Lo scorso anno, durante il lockdown, la Lega Giovani ha raccolto 700kg di generi alimentari in una sola settimana e si augura di raggiungere questo obbiettivo anche questa volta. Lo sportello sociale sarà aperto ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 in sede, in galleria Leonardo Da Vinci 20: sarà possibile donare generi alimentari o vestiario, richiedere e ritirare il pacco alimentare, avere informazioni in merito ai servizi che il Comune offre nel settore sociale. La Lega ringrazia i suoi giovani tesserati per la disponibilità ad aiutare le famiglie bisognose ancora una volta. L’iniziativa verrà proposta da Frugoli anche in altri comuni della provincia.