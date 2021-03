CARRARA – Si è tenuta oggi, a Carrara, nell’atrio del day hospital oncologico al quarto piano del Centro Polispecialistico “Achille Sicari” (il Monoblocco, ndr) la cerimonia di inaugurazione di quattro poltrone per infusione dei farmaci donate da Soroptimist Club di Apuania – Toscana e dalla famiglia Giannotti a memoria di Barbara Giannotti Ciaponi, componente del Club, prematuramente scomparsa.

Il marito di Barbara, Giuseppe Giannotti, si è detto felice di ricordare la propria amata consorte con questa donazione e poter così allo stesso tempo ringraziare il primario del reparto Andrea Mambrini e con lui tutti gli operatori sanitari della struttura da lui diretta, una struttura – ha ricordato Giannotti – in grado di offrire oltre a un servizio sanitario anche momenti di letizia che nobilitano ancor di più il reparto. Un ulteriore ringraziamento è andato a Roberta Crudeli, responsabile infermieristica del dh oncologico per la sua capacità di rendere semplici percorsi burocratici complessi grazie alla propria costante presenza e capacità professionale. Assieme a Giannotti, al momento dell’inaugurazione erano presenti i figli Claudia e Nicola e il nipote Matteo Sarzanini.

La presidente di Soroptimist Club di Apuania Giovanna Bernardini ha ricordato l’impegno dell’associazione a favore delle donne, per la loro affermazione nella leadership anche in ambito di educazione sanitaria e per una gestione consapevole delle risorse. La presidente ha ricordato come la circolarità del dono possa essere un valore per una comunità così provata in questo momento difficile e ha voluto ringraziare i medici, gli infermieri e il personale sanitario del reparto per il cuore che sono in grado di mettere nella loro professione e che fa la differenza nel trattamento delle cure con i pazienti.

Giovanna Bernardini ha ringraziato inoltre tutto il Club e in particolare Marzia Fontana, Gabriella Ios, Silvia Lee e Franca Leonardi. Andrea Mambrini, direttore dell’unità operativa di Oncologia, nel ringraziare Soroptimist e la famiglia di Barbara Giannotti Ciaponi, per questo dono che riapre per la prima volta, dopo un anno, le porte del dh oncologico, auspica che si possa guardare presto a un momento migliore anche per poter riprendere le normali attività del reparto. Un segnale di fiducia che Mambrini sente di poter trasmettere grazie anche alle imminenti vaccinazioni Covid che verranno fatte nelle prossime settimane ai pazienti del reparto (si partirà domani con le prime 65 dosi).

«Il day hospital oncologico – ha precisato Mambrini – non si è mai fermato e nel 2020 sono stati 6.500 i trattamenti effettuati nella struttura, un trend che non ha visto flessioni rispetto all’anno precedente ma che anzi ha confermato un leggero incremento di attività». Roberta Crudeli, responsabile infermieristica del Dipartimento oncologico di Azienda Usl Toscana nord ovest nel ringraziare Soroptimist e la famiglia Giannotti ha evidenziato l’importanza di queste nuove poltrone, che andranno a sostituirne altre che andranno in dismissione. Le nuove poltrone infatti rispondono a criteri di sicurezza e qualità e hanno un ottimo comfort per i pazienti durante le terapie.

Infine, il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale nel ringraziare Soroptimist e la famiglia Giannotti a nome di tutta la collettività ha ricordato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato, un sostegno che rappresenta un abbraccio per la comunità in questo periodo difficile per chi è già così provato dalla malattia.