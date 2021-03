Montignoso, attivati i progetti di pubblica utilità (Puc) per i beneficiari del reddito di cittadinanza

MONTIGNOSO – Il Comune di Montignoso ha avviato i progetti di pubblica utilità (Puc) rivolti ai percettori del reddito di cittadinanza. “E’ il primo Comune di costa della provincia”, ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti, che ha ringraziato l’assessorato ai Servizi Sociali guidato da Giorgia Podestà e della dirigente Nadia Bellè per il lavoro svolto. “Sono particolarmente soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa, un aiuto concreto per i nostri concittadini tramite un percorso mirato e attentamente seguito, che da loro una possibilità di reinserimento e inclusione nella società in un anno particolarmente complicato e difficile da affrontare. In questi mesi tramite bando sono state sottoscritte collaborazioni tra l’amministrazione, le associazioni e le cooperative che operano in ambito sociale, ambientale, culturale, formativo. Ad oggi hanno aderito la Cooperativa sociale Arca, l’ associazione Aics, la Cooperativa La Foglia del Tè, la Cooperativa Cassiopea e l’Assocazione Afaph. Da questa settimana è stato possibile attivare i primi percorsi sui progetti della Cooperativa Arca, che si occupa di pulizia delle strade e raccolta di cartone e verde, un servizio svolto in sinergia con Ersu, e coordinato dell’Assessore all’ambiente Massimo Poggi, oltre che dall’Associazione Aics che si occupa di attività solidali e sociali al cittadino come ad esempio lo sportello informativo o l’armadio sociale. Nel mese di aprile verranno avviati altri progetti che coinvolgeranno tutte le cooperative e le associazioni che si sono rese disponibili, mentre gli uffici preposti sono al lavoro per stringere ulteriori accordi”.

La partecipazione ai progetti utili alla collettività è obbligatoria per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Si tratta di un minimo di 8 ore settimanali di disponibilità del proprio tempo che le persone che beneficiano del reddito devono rendere a favore di iniziative organizzate nel proprio Comune di residenza, rispondenti ad una duplice logica: restituzione alla comunità del beneficio ricevuto ed occasione di inclusione e crescita personale. Sono tenuti a tale obbligo tutti i beneficiari reddito di cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale o per il lavoro, dunque individuati sia dai servizi sociali che dai centri per l’impiego.

Non sono soggetti all’obbligo di svolgere attività socialmente utili gli occupati con un reddito da lavoro dipendente (superiore a 8.145 euro l’anno) o autonomo (con redditi superiori a 4.800 euro), gli studenti e chi frequenta corsi di formazione o tirocini, i beneficiari della pensione di cittadinanza o di pensione diretta, gli over 65, i componenti del nucleo familiare con disabilità. Esonerati anche i componenti con carichi di cura verso bambini piccoli o disabili e altre categorie, persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo.