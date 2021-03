«Addio al “compagno” Leonello Sermattei. Encomiabile il suo impegno durante la Resistenza»

MASSA-CARRARA – Dopo l’Anpi di Massa (QUI), anche la Cgil ha voluto esprimere un messaggio di cordoglio per la scomparsa dell’ex partigiano Leonello Sermattei: “La Camera del lavoro di Massa-Carrara, nel ricordare la scomparsa del compagno partigiano comunista Leonello Sermattei “Purfina” si stringe intorno alla sua splendida famiglia – si legge nella nota firmata da Paolo Gozzani, segretario generale Cgil Massa-Carrara -. Vogliamo evidenziare ed onorare con rispetto, stima e riconoscenza, il suo encomiabile impegno di combattente partigiano durante tutto il periodo della resistenza a difesa dei valori antifascisti e democratici. Dopo la guerra, Leonello Sermattei fu protagonista di una serie di lotte e occupazioni di fabbrica all’interno dello stabilimento della Coka Apuania, volte al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori che Leonello pagò col licenziamento e 15 giorni di carcere. Oltre ad esserti grati, faremo di tutto per salvaguardare e valorizzare i valori che hai conquistato. Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere giustizia sociale senza libertà”.