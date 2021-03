Messa in sicurezza scuole e quartieri, importante incontro Comune di Aulla-Regione

AULLA – Nella giornata di ieri, 13 marzo, il sindaco di Aulla Roberto Valettini e l’assessore al commercio Giada Moretti hanno avuto un importante incontro a Firenze con il Capo di Gabinetto della Regione Toscana Ledo Gori e, in videoconferenza, con otto dirigenti dei settori interessati convocati dallo stesso Gori. Insieme hanno affrontato le emergenze irrisolte del comune lunigianese, da trasferire in un Accordo di Programma tra il Comune di Aulla e la Regione Toscana riguardanti, tra le altre, la messa in sicurezza di Quartiere Gobetti, di Quartiere Matteotti, delle scuole di Serricciolo ed Albiano, l’asfaltatura completa di Viale Lunigiana e il recupero e riallestimento completo del salone polifunzionale sito sotto al palazzo comunale, rimasto dal 2011 in condizioni che il Sindaco ha definito inaccettabili.

L’Accordo di Programma è un atto formale con il quale la Regione si impegna a reperire e a corrispondere le risorse indispensabili alla definizione di situazioni ancora aperte.