Erosione, la Regione a Persiani: «Stop alle schermaglie, il Comune di Massa invii proposte concrete»

“Lo dico perché – prosegue Monni – soprattutto in questa fase, cittadini e operatori economici chiedono massima chiarezza alle Istituzioni. L’analisi inviata alla Regione dal Comune di Massa non contiene interventi che possono tecnicamente essere realizzati entro l’estate. Lo dico senza alcun tipo di polemica, ma invitando il sindaco a fare la sua parte inviando progetti concreti che come Regione possiamo finanziare. Per questo nei giorni scorsi abbiamo sollecitato nuovamente il comune di Massa all’invio dei progetti e rimaniamo in attesa di un riscontro. Aggiungo anche che nel caso in cui un soggetto privato abbia la volontà di realizzare interventi a tutela del proprio stabilimento balneare, i tempi di autorizzazione saranno i più veloci possibili pur ovviamente nel pieno rispetto delle norme, per renderli compatibili con l’avvio della prossima stagione balneare: basterà ricevere le proposte progettuali nella prima metà di aprile”.

“Il tema dell’erosione costiera – conclude l’assessora – è centrale e il tavolo permanente che abbiamo costituito con comuni e categorie sarà uno strumento decisivo per accelerare gli interventi. Lavoreremo, con il concorso di tutti i soggetti interessati, ad un piano pluriennale di respiro strutturale. Naturalmente, per quel tipo di interventi, come previsto dalla normativa nazionale, si dovranno seguire le procedure di valutazione di impatto ambientale , con tempi inevitabilmente più lunghi e incompatibili con la possibilità di realizzarli per la prossima stagione estiva. Ma anche qui l’obiettivo sarà quello della rapidità di attuazione e il soggetto attuatore sarà individuato seguendo questa fondamentale esigenza. Insomma c’è davvero tanto da fare e il mio auspicio è che anche il sindaco Persiani dia il suo concreto contributo”.