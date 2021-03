«Bonifica area ex colonia Torino, gran parte del merito è di cittadini e comitati»

MASSA – “Leggendo le cronache cittadine, siamo ben lieti di essere venuti a conoscenza che l’area ex Colonia Torino abbia preso la dovuta attenzione e che ciò sia entrato prepotentemente nell’agenda politica locale-regionale dimostrando lo stimolo e la sollecitazione giusta, per il quale i comitati e i concittadini hanno sempre espresso impegno”. Inizia così l’intervento di Pietro Morelli e Luca Iacopetti in qualità di presidente e vicepresidente del comitato “Il mondo nelle nostre mani di Massa” sulla tematica riguardante l’area ex colonia Torino, dove dovrebbero in un prossimo futuro partire i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’arenile di fregio alla stessa. “Ringraziando le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni per il raggiungimento di questo obiettivo, desideriamo rammentare loro che gli archivi storici della nostra città e precisamente su questo argomento, per il quale “come tutti sappiamo” è di un lungo e travagliato percorso. Infatti, la memoria storica che ci fa raggiungere questo grande risultato, risiede anche nel persistente e meticoloso impegno della città che ha prodotto continuamente interventi giornalistici, interpellanza alla Regione Toscana e un dibattito politico istituzionale e della nostra comunità molto animato”.

“Usando onestà intellettuale – sottolineano i due – teniamo a precisare che nelle date che andremo ad elencare evidenziamo l’importanza e il ruolo dei cittadini e dei comitati, e che per altro abbiano richiesto la documentazione agli atti, per la quale non abbiamo ancora ricevuto risposta, forse tale lentezza è dovuta alla troppa burocrazia oppure alla poca trasparenza amministrativa e volontà politica, appena perverranno i documenti richiesti con solerzia informeremo la comunità. Quindi partendo dai fatti più remoti ed arrivando ai giorni nostri: rammentiamo a tutti, che i primi articoli da parte nostra, risalgono, a metà degli anni 2000. A susseguirsi nel 2019 fu richiesta per raccomandata con oggetto: “caratterizzazione tratto di costa in fregio alla ex Colonia Torino” ad Arpat da parte di Luca Iacopetti. Successivamente e in continuazione uscì in data “Martedi 14 Maggio 2019” in una testata giornalistica, l’articolo in prima pagina che scaturì un intervento politico, per il quale, l’assessore regionale Fratoni , intervenne sull’argomento, per precisare che i lavori sarebbero partiti in data ottobre 2019 (risposta scritta). A susseguirsi il 16/10/2020 la direzione Ambiente ed Energia, ha pubblicato con firma dell’architetta Carla Chiodini il decreto Regionale n° 16434 e s.m.i. (successive modifiche intervenute). In conseguimento il 28/10/2020 fu consegnato a Luca Iacopetti, da parte di Arpat, il progetto di esecuzione dei lavori con riferimento al programma del 12/09/2019”.

“E per ultimo – concludono – non meno importante, furono inviate da parte del comitato sopraindicato le seguenti

Pec: il 07/11/2020 e il 14/12/2020 con oggetto richiesta informazioni a Sogesid Spa società in-house del ministero dell’ambiente, al ministero dell’ambiente, alla Regione Toscana ed al Comune di Massa con relative risposte pubblicate negli organi d’informazione locali. In conclusione, con il nostro intervento, desideriamo ribadire che la chiave degli archivi storici sulla questione è di nostra profonda conoscenza”.