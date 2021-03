Prenotazione vaccini, il Comune di Aulla aiuta chi non ha competenze o supporti informatici

AULLA – Il sindaco di Aulla (Massa-Carrara), Roberto Valettini, e la consigliera delegata alla Salute, Katia Tomè, hanno deciso di mettere a disposizione di coloro che non hanno competenze o supporti informatici per poter accedere alla piattaforma online della Regione Toscana, e per chi non può contare sull’aiuto di familiari, del personale che si prenderà carico di prenotare il vaccino.

Sarà possibile usufruire del servizio chiamando il lunedì e il martedì dalle 9 alle 12 al numero 0187 400262, oppure direttamente la consigliera dalle 13 alle 17 al numero 339 2999364. E’ importante telefonare già muniti di codice fiscale.