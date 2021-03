Lorenzetti: «Un anno di pandemia, indispensabile il lavoro della Protezione Civile»

MONTIGNOSO – “Ad oltre un anno dallo scoppio della pandemia, e in piena terza ondata Covid, vorrei rinnovare il più sentito ringraziamento a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale alle donne e agli uomini della Protezione Civile, e quindi della Prociv Arci Montignoso e l’Associazione Nazionale Alpini, per il prezioso contributo e per l’indispensabile lavoro fin qui svolto”. A parlare è il sindaco di Montignoso e presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti. “Con il loro supporto la macchina della Protezione Civile, coordinata dal Comandante della Polizia Municipale Mazzino Martinelli e dalla Responsabile ai servizi Sociali Dott.ssa Nadia Bellè, ha funzionato, e tutt’ora lo sta facendo, egregiamente. Grazie alla professionalità, all’organizzazione e alla passione, in questi lunghi e duri mesi non è mancata la vicinanza alla comunità montignosina. I numeri di questa emergenza parlano chiaro. Dall’attivazione del Centro Operativo Comunale per emergenza Covid-19 dal mese di novembre ad oggi, sono stati oltre 3.000 i nuclei familiari che hanno ritirato complessivamente circa 65.000 mascherine chirurgiche e 12.000 ffp2 messe a loro disposizione, mentre le famiglie raggiunte dalla distribuzione da parte dei nostri volontari sono state 4.500. Più nello specifico: 1.300 over 75 hanno ricevuto circa 6.000 mascherine fpp2, distribuzione che dallo scorso gennaio ha interessato anche 6.000 persone tra over 65 e soggetti fragili. Tutto questo è stato reso possibile grazie anche alle generose donazioni di presidi sanitari da parte di aziende e privati. Numeri che possono raccontare solo in parte il lavoro che con grande dedizione viene svolto quotidianamente dai volontari, riuscendo altresì a trasmettere l’alto senso di solidarietà che da sempre ha contraddistinto la nostra comunità”.

“Vi ricordo inoltre – conclude Lorenzetti – che la consegna della mascherine continua nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale presso la sede Prociv Arci Montigosno di via Paolini 2, il martedì e il giovedì con orari 10-12 e 15-17, il sabato dalle 10 alle 12. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0585/1981058 attivo dal lunedì al venerdì in orario ufficio”.