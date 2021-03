APUANE – “La Regina delle Apuane”, così è conosciuta la quarta cima più alta delle Alpi Apuane: la Pania della Croce. Una montagna maestosa. Una delle più frequentate e amate dalla popolazione e dai tanti turisti che ogni anno arrivano per ammirare lo splendido paesaggio che il monte offre. Basta pensare che lo stesso Dante Alighieri, nel canto XXXII dell’Inferno, la cita in compagnia della Tambura.

Ma l’opera del poeta toscano non è il solo richiamo al regno degli inferi collegato alla Pania. Sui suoi versanti, infatti, si trova il Vallone dell’Inferno. Un vallone di origine glaciale, al termine del passo degli Uomini della Neve, completamente arido e privo di vegetazione, anche nei mesi estivi. Leggende di fantasmi e stregoni a popolare la valle sono sempre esistite, a giustificare la denominazione.

Ma qualcuno, in questo pazzo inverno, non ha avuto paura degli stregoni e delle mistiche presenza narrate dal folklore apuano e ha deciso di prendere splitboard e telecamera per scendere dal Vallone e vivere una delle più belle esperienze che le Apuane possano offrire per poi caricare il tutto su YouTube. Partendo da Piglionico, Fede Romanello e compagnia, già protagonisti di una splendida discesa sui versanti del Sagro (in questo articolo), hanno percorso il sentiero numero 7 fino a raggiungere il Rifugio Rossi, per poi proseguire su un pericoloso traverso esposto fino ad arrivare al Vallone. Da lì, una volta goduto il panorama mozzafiato, si sono lanciati in una discesa in splitboard.