MARINA DI MASSA – “Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico e la giunta Persiani in questo si mostra davvero infernale per Massa e i massesi. Anche oggi le cronache cittadine ci raccontano che il sindaco e la sua maggioranza continuano a fare pressione sulla Regione per poter chiudere il nostro fiume Frigido dentro una prigione di cemento armato. E continuano a raccontare la storiella che ciò serve per metterlo in sicurezza. In realtà stanno realizzando una ulteriore cementificazione del Frigido.” così la deputata Pd di Massa Carrara e Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, Martina Nardi.

“Negli anni passati le varie amministrazioni hanno fatto una scelta importante e lungimirante – spiega Nardi – per riportare i massesi a riappropriarsi del proprio fiume che per troppo tempo era stato dimenticato. Sono, siamo, stati capaci cioè di far rivolgere di nuovo lo sguardo e l’attenzione della città al proprio fiume dopo che per anni gli avevano voltato le spalle. Ora quell’obiettivo non solo viene abbandonato dalla Giunta Persiani, ma addirittura lo si vuole seppellire e nascondere dietro una colata di cemento”.

“Il sindaco infatti – dice Nardi – vuole costruire un muraglione alto fino a 5 metri (circa un palazzo a due piani per rendere l’idea) lungo il Frigido. Vuole spendere oltre 1,5 milioni di euro e si giustifica dicendo che è l’unico modo per mitigare il rischio idraulico. In realtà non ha voluto trovare soluzioni alternative. Tanto che, e non è un caso, tutti gli studi hanno preso come riferimento solo la parte finale del Frigido. Il risultato è che il Comune di Massa userà un bel po’ di denaro dei cittadini per mettere la parola fine a quel parco fluviale che la città in questi anni ha mostrato di apprezzare e amare”.

“Vorrei che almeno in Regione vi fosse un moto di saggezza – conclude Nardi – e invito la neoassessora regionale all’Ambiente Monia Monni a valutare bene se questa cementificazione del nostro fiume sia davvero la scelta ambientalmente più giusta e accettabile rispetto a soluzioni molto meno impattanti e invasive”.