MASSA-CARRARA – Corse ai supermercati, città deserte, un silenzio inquietante per le strade. E una paura diffusa, che superava la rabbia del dover mettere in stand-by una vita e lo sconforto del non poter fare nulla per cambiare le cose. Perché il virus era ancora qualcosa di troppo misterioso. Un anno fa Massa-Carrara, così come tutta Italia, viveva i suoi primi giorni di lockdown. Nella sera del 9 marzo 2020 l’ex premier Giuseppe Conte annunciava l’estensione delle misure da “zona rossa”, inizialmente limitata alla regione Lombardia e ad altre province del nord Italia, all’intero territorio nazionale. Era il capitolo uno di quello che, soltanto due giorni dopo, sarebbe diventato un lockdown vero e proprio. Per due giorni infatti, il 10 e l’11 marzo, la situazione è rimasta “border-line”: scuole, palestre, piscine e centri sportivi chiusi. Bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18, ingressi contingentati nei negozi, e una raccomandazione generale ad evitare ogni forma di assembramento. “Distanti oggi per abbracciarci domani”, era lo slogan. La maggior parte degli italiani non immaginava che quel “domani” sarebbe stato tanto lontano.

In quei due giorni i numeri sui contagi hanno continuato a crescere, il Coronavirus si era diffuso ormai in tutta Italia. A Massa-Carrara, il 10 marzo 2020, venivano comunicati 11 nuovi casi di positività tra costa e Lunigiana. Il totale era di 27, ma probabilmente, come molti studiosi hanno riconosciuto al termine della prima ondata, si trattava solo della punta dell’iceberg. I ricoveri all’Ospedale Apuane, intanto, aumentavano di giorno in giorno. L’11 marzo l’annuncio dell’Asl Toscana nord ovest che il Noa sarebbe diventato “Ospedale covid” per la provincia apuana.

Nella stessa sera, Giuseppe Conte annunciava che era arrivato il momento di fare un ulteriore passo. “Il più importante”. Dal giorno successivo sarebbero stati chiusi, in maniera totale, negozi, bar, pub, parrucchieri e servizi estetici. Aperti solo farmacie, supermercati, negozi di alimentari: tutte le attività ritenute essenziali. Due settimane di chiusura totale, che poi sarebbero diventate mesi. Mesi di certezze crollate e di libertà messe in discussione. E di infiniti dubbi su un domani che, ancora oggi, a un anno dal lockdown, è ancora un grosso punto di domanda.