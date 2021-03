«Mai così tanti poveri in provincia». Coldiretti dona 140 kg di generi alimentari al Comune di Massa

MASSA-CARRARA – Mai così tanti poveri. Sono 6mila le famiglie che vivono al di sotto della soglia povertà nella provincia di Massa-Carrara. La stima è di Coldiretti, che in queste settimane sta portando avanti molte iniziative a sostegno delle fasce più in difficoltà che a causa del Covid hanno visto peggiorare ulteriormente la loro situazione. Dopo la “Spesa Sospesa” attraverso la rete dei mercati di Campagna Amica e le tante donazioni degli scorsi mesi ad associazioni e mense per i poveri del territorio come la Diocesi di Massa Carrara Pontremoli e per l’Oasi della Felicità di Licciana Nardi, la principale associazione degli agricoltori ha provveduto a donare una fornitura di pacchi alimentari al Comune di Massa in occasione dell’appuntamento settimanale con il mercato di prossimità di Campagna Amica in Largo Matteotti nel centro di Massa.

È stato il direttore di Coldiretti Massa-Carrara, Alessandro Corsini, a consegnare all’assessore al Sociale, Amelia Zanti la donazione. “Vogliamo essere vicini alle comunità e soprattutto a chi ha più bisogno con prodotti di qualità. Il cibo che abbiamo donato è tutto di origine italiana ed è frutto del lavoro dei nostri associati che nonostante la pandemia e le mille difficoltà dimostrano ancora una volta grande sensibilità ed attaccamento al territorio. Non è certo casuale la scelta del nostro mercato a km zero, ospitato nel cuore della città, per la consegna della fornitura. – spiega il direttore Corsini – È certamente un piccolo gesto, ma di sostanza e concretezza, che porta con sé la speranza del conforto per le persone in difficoltà e il valore dell’agricoltura italiana”.

“Ringraziamo Coldiretti – ha detto l’assessore al sociale, Amelia Zanti – per aver dimostrato sensibilità verso le esigenze del territorio donando alimenti di qualità e completamente prodotti in Italia. Oggi i produttori ci hanno consegnato circa 140 kg di generi alimentari che distribuiremo alle famiglie più bisognose. In particolare, a quelle maggiormente in difficoltà in carico ai nostri servizi sociali”.