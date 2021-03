La pandemia ferma il Gran Premio Liberazione Città di Massa. Appuntamento rimandato al 2022

MASSA – Per la stagione 2021 il Gran Premio Liberazione Città di Massa non si disputerà. Decisione amara per gli organizzatori, ma necessaria, data l’emergenza pandemica la quale – scrivono nel comunicato – “limita troppo alcuni aspetti a cui teniamo molto, come lo spirito di aggregazione, la presenza di pubblico e, non ultima, la questione finanziaria”.

“Alla luce di queste problematiche – chiudono – abbiamo deciso di sospendere l’organizzazione per la stagione 2021, con la speranza di riabbracciarci nel 2022”.